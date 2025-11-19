המרכז הרפואי שערי צדק עדכן כי הפצוע כבן 30 מהפיגוע בגוש עציון שוחרר מבית החולים במצב טוב. בנוסף פצוע נוסף, כבן 15, מאושפז במצב בינוני ויציב

המרכז הרפואי שערי צדק עדכן היום (רביעי) כי הפצוע כבן 30 מהפיגוע הרצחני אמש בצומת גוש עציון שוחרר מבית החולים במצב טוב. בנוסף פצוע נוסף, כבן 15, מאושפז במצב בינוני ויציב להמשך טיפול.

מוקדם יותר עדכנו במרכז הרפואי הדסה כי מצבה של הפצועה ממשיך להיות קשה. מהדסה נמסר כי הפצועה נותחה אתמול על ידי צוות מומחים בכירורגיית כלי דם, אורתופדיה וכירורגיה כללית, והבוקר היא מונשמת ומורדמת ביחידה לטיפול נמרץ בהדסה עין כרם.

אמש אהרון כהן, תושב קרית ארבע בן 71, נרצח בפיגוע הדקירה והדריסה שהתרחש בצומת גוש עציון, בו נפצעו גם 3 בני אדם נוספים. בהם כאמור אישה כבת 40 שפונתה לבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה. נזכיר כי המחבלים שדרסו ודקרו בפיגוע חוסלו על ידי גדוד מילואים 7491 של חטיבת עציון. כוחות צה״ל כיתרו את הכפרים במרחב.