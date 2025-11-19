מסתערבים עצרו מבוקש בפעילות מבצעית בשומרון. המסתערבים במג״ב באיו"ש בהכוונת השב״כ עצרו את המחבל בכפר מית'לון שבחטיבת מנשה, שם גם נתפס נשק מאולתר ואמצעי לחימה נוספים.
המסתערבים פעלו בהכוונה מודיעינית של השב״כ בכפר הפלסטיני שבמרחב חטיבת מנשה למעצר המחבל אשר השתתף באירועי טרור נגד כוחות צה"ל. הכוחות נכנסו לכפר בצורה מסוערבת וגלויה, סגרו על המבנה ופרצו פנימה לאיתור החשוד. במהלך הפעילות נעצר המבוקש, ויחד איתו נעצר חשוד נוסף.
במהלך החיפוש במבנה תפסו הלוחמים אמצעי לחימה, בהם נשק ארוך מאולתר, אקדחי איירסופט ומכשירי קשר טקטיים.
במהלך החודש האחרון תפסו כוחות הביטחון כ-90 פריטי אמל״ח, בהם 16 נשקים ארוכים, 2 מקלעים ו-66 אקדחים.
