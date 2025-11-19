דרמה בוועדה לביטחון לאומי: במהלך הדיונים היום (רביעי) חל עימות סוער בין השר לביטחון לאומי, בן גביר וח"כ סון הר מלך לח"כ עאידה תומא סלימאן וח"כ גלעד קריב בדיון להכנת תיקון חוק העונשין – עונש מוות למחבלים לקריאה שנייה ושלישית.
במהלך הדיון אמר השר בן גביר לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שמתנגדת לחוק: "אני יודע שאת מפחדת השחוק הזה יוטל על החברים שלך". סלימאן ענתה לו: "אתה תומך טרור", וגם חבר הכנסת לימור סון הר מלך הצטרפה לטענותיו של בן גביר כשקראה לה "תומכת טרור", לכי להלוויות של מחבלים. לשאהידים שלך".
לאחר שחברת הכנסת סלימאן הורחקה מהדיון צעק לה בן גביר בערבית 'ברה' (החוצה).
ח"כ גלעד קריב התעמת גם הוא מול בן גביר ותקף אותו: "שר הדגדוגים והבקלוות. בתקופה שלך נרצחו הכי הרבה יהודים והכי הרבה הרוגים בתאונות דרכים והכי הרבה נשים. אתה אדם שרשומים על שמו שיאים של דם ישראלי ויהודי שזורם ברחובות. אתם אחראים על הביטחון הלאומי? אתה מוקיון". השר לביטחון לאומי, בן גביר ענה בתגובה: "ד"ש לחבר שלך ברגותי".
אביבה אברהם
הלא גביר. לקחו עבריין בגרוש ונתנו לו משרד. מה חשבתם שיקרה? האיש ערס, חדל אישים ומלא בעצמו10:23 19.11.2025
למה קריב צועק כל כך? כי הוא יודע שהחוק של בן גביר יסיים את עידן החנינה למחבלים. הגיע הזמן.11:06 19.11.2025
החוק הזה הוא ניצחון לכל אמא שמפחדת לשלוח ילד לרחוב. תודה לבן גביר על האומץ.11:06 19.11.2025
תומא סלימאן חושבת שמחבלים צריכים וילה בכלא. בן גביר מראה להם את הדלת החוצה, לתמיד.11:06 19.11.2025
שירי מנתניה
בן גביר צריך לשנות את שם מפלגתו מ"עוצמה יהודית" ל"הפקרות דם יהודית". יותר אותנטי.10:58 19.11.2025
