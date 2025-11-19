במהלך הדיון אמר השר בן גביר לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שמתנגדת לחוק עונש מוות למחבלים: "אני יודע שאת מפחדת השחוק הזה יוטל על החברים שלך". סלימאן ענתה לו: "אתה תומך טרור". כל הפרטים

דרמה בוועדה לביטחון לאומי: במהלך הדיונים היום (רביעי) חל עימות סוער בין השר לביטחון לאומי, בן גביר וח"כ סון הר מלך לח"כ עאידה תומא סלימאן וח"כ גלעד קריב בדיון להכנת תיקון חוק העונשין – עונש מוות למחבלים לקריאה שנייה ושלישית.

במהלך הדיון אמר השר בן גביר לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שמתנגדת לחוק: "אני יודע שאת מפחדת השחוק הזה יוטל על החברים שלך". סלימאן ענתה לו: "אתה תומך טרור", וגם חבר הכנסת לימור סון הר מלך הצטרפה לטענותיו של בן גביר כשקראה לה "תומכת טרור", לכי להלוויות של מחבלים. לשאהידים שלך".

לאחר שחברת הכנסת סלימאן הורחקה מהדיון צעק לה בן גביר בערבית 'ברה' (החוצה).

ח"כ גלעד קריב התעמת גם הוא מול בן גביר ותקף אותו: "שר הדגדוגים והבקלוות. בתקופה שלך נרצחו הכי הרבה יהודים והכי הרבה הרוגים בתאונות דרכים והכי הרבה נשים. אתה אדם שרשומים על שמו שיאים של דם ישראלי ויהודי שזורם ברחובות. אתם אחראים על הביטחון הלאומי? אתה מוקיון". השר לביטחון לאומי, בן גביר ענה בתגובה: "ד"ש לחבר שלך ברגותי".