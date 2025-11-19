יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב לכתובת ההסתה שרוססה מחוץ לבניין חדשות 13, כשהבהיר כי "זה לא רק עניין של המשטרה – זה עניין של הנהגה. את ההסתה ואת האלימות צריך לעצור לפני שיהיה מאוחר מדי"

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב הבוקר (רביעי) לכתובת ההסתה שרוססה מחוץ לבניין חדשות 13 ברמת החייל, בה נכתב כי "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום". בדבריו הבהיר כי גם ההנהגה צריכה לפעול לעצירת ההסתה נגד ערוצי התקשורת.

"זה לא רק עניין של המשטרה – זה עניין של הנהגה" אמר גנץ. "את ההסתה ואת האלימות צריך לעצור לפני שיהיה מאוחר מדי".

במקביל, ארגון העיתונאים בישראל מסר כי "כשיש הסתה מתמשכת, כשחברי כנסת ושרים מהללים עבריינים שמטרידים עיתונאים או אף פוגעים בהם פיזית, וכשהממשלה מנסה לסגור ולהשתיק כלי תקשורת, התוצאה תמיד תהיה שגורמים אלימים יקלטו את המסר ויתחילו לפעול. העיתונות הישראלית נמצאת תחת מתקפה – והיא תגן על עצמה מפני התוקפים ומפני מי שמסיתים אותם".

הסתה נגד ערוץ 13 | צילום: חדשות 13

כאמור, אירוע חמור התרחש הלילה כשבכניסה לבניין חדשות 13 ברמת החייל רוססה הכתובת: "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום". הבוקר תוגש תלונה רשמית במשטרה.

ברשת 13 הביעו זעזוע עמוק מהאירוע ומביטויי האלימות וההפחדה הגוברים כלפי עיתונאים וגופי תקשורת בישראל. מגוף השידור מסרו כי "מדובר בחציית קו אדום נוספת במסגרת גל מתמשך של איומים, הפחדות ופגיעה. עלינו לחקור את האירוע הזה. לאלימות ולאיומים אין מקום בחברה. חילוקי דעות צריכים להיפתר באמצעות דיאלוג והבנה. אנו מגנים את האירוע הזה באופן חד משמעי".