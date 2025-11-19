משרד הבריאות הודיע כי כלבה נגועה בכלבת נראתה בישוב דולב ובישובים סמוכים בבנימין: "כל מי שנחשף שיפנה בדחיפות ללשכת הבריאות"

משרד הבריאות הודיע היום (רביעי) כי כלבה נגועה בכלבת בגודל בינוני, בצבע חום בהיר נראתה בישוב דולב. הכלבה הסתובבה כמה ימים בישוב דולב ובסביבתו, בישובים: זית רענן, נחליאל, שדה אפריים, טלמון, נריה, כרם רעים, חרשה, חורש ירון ונריה.

חמישה אנשים שנחשפו לכלבה הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת. מהמשרד ביקשו מכל מי שהוא או בעלי החיים שברשותו באו במגע עם הכלבה, בין התאריכים 2.11.25 ועד 16.11.25 , לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הנפתית רמלה, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע.

לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים. משרד הבריאות מדגיש: הורים לילדים – לברר עם ילדיהם, אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות. בעלי חיות מחמד – ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם. להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.

משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת.