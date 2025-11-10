משרד הבריאות מדווח על כלב ביתי נגוע בכלבת ביישוב קדיתא; עשרות נבדקים וקריאה דחופה לכל מי שבא במגע עם בעלי חיים באזור לפנות ללשכת הבריאות

משרד הבריאות מעדכן על כלב ביתי נגוע בכלבת שהתגלָה ביישוב קדיתא שבגליל העליון. מדובר בכלב בינוני בצבע שחור-לבן מגזע בורדר קולי.

בהודעת המשרד נמסר כי 14 אנשים שנחשפו לכלב הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת. הדיווח על הכלב הנגוע התקבל ב־10 בנובמבר 2025.

במשרד הבריאות קוראים לכל מי שהיה במגע ישיר – או שבעלי החיים שברשותו באו במגע עם בעל החיים הנגוע או עם בעלי חיים משוטטים באזור קדיתא – בין התאריכים 23.10.2025 ועד 07.11.2025 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בצפת בטלפונים 04-6994257 או 04-6994200, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, לשם קבלת ייעוץ רפואי ובדיקת הצורך בטיפול מונע.

לאחר שעות העבודה ובסופי שבוע יש לפנות לחדר מיון בבית החולים הקרוב.

במשרד הבריאות הדגישו מספר הנחיות לציבור:

הורים לילדים: לברר עם ילדיהם אם באו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות מיד ללשכת הבריאות.

בעלי חיות מחמד: ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי ולוודא כי חיסוני הכלבת בתוקף.

מטיילים ונופשים: להעביר את המידע על האירוע לסובבים וליישובים סמוכים.

המשרד מזכיר כי מי שננשך או נשרט מבעל חיים חייב לשטוף מיד את המקום במים וסבון, לחטא היטב ולפנות ללשכת הבריאות לבדיקת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת.