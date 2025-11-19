קיפוד מדבר פצוע טופל בבית החולים לחיות של הספארי ורשות הטבע והגנים, ויישאר בספארי בשל מצבו. בבדיקות התגלה שהקיפוד עיוור, והוא פצוע בשתי רגליו האחוריות

קיפוד מדבר (Paraechinus aethiopicus) מקיבוץ יטבתה שבערבה הגיע אל בית החולים לחיות בר של הספארי ורשות הטבע והגנים. למרבה הצער, לאחר שנבדק על ידי ד"ר רות שבירו מבית החולים, הובן כי הוא לא יוכל לשוב בחזרה אל הטבע – ולכן הוא יישאר בספארי, שם יקבל טיפול מסור.

בבית החולים אמרו כי מדובר בקיפוד בוגר מעל גיל שנה. בבדיקות התגלה שהקיפוד עיוור, שכן עין שמאל שלו חסרה ועין ימין פגועה ונראה שהוא אינו רואה בה כלל. בנוסף הוא פצוע בשתי רגליו האחוריות וסובל משבר באגן.

קיפוד המדבר חי, כפי ששמו מעיד עליו, באזורים מדבריים בישראל – וניכר ב"מסיכת הזורו" השחורה על פניו. כמו כל הקיפודים המשתייכים לסדרת אוכלי החקרים, הוא ניזון מחרקים ומפרוקי־רגליים שונים. המין אינו מוגדר בסכנת הכחדה עולמית, אך בישראל הוא מין מוגן ורגיש במיוחד לפגיעה בבתי הגידול ולטריפות.

הקיפוד, שקיבל את השם "מאסטר שיפו", שוכן כעת בספארי במתחם אדם-חיה, בחצר יחד עם קיפודים מצויים וצבים מצויים. בספארי אמרו כי "הוא מחלים ומתאושש ומקבל תזונה מוקפדת לפי תפריט שנקבע על ידי התזונאית שלנו. מוזמנים להגיע למחתם אדם-חיה ולנסות לאתר אותו. קחו בחשבון שקיפודים הם פעילי לילה. לפעמים תמצאו אותו מטייל על הדשא, ולפעמים מצטנף וישן בכד שהוא הכי אוהב".