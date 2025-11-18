איתמר אוחנה, שהופיע לפני שבוע עם אוריה כהן ב"כוכב הבא", משחרר היום את שיר הסולו הראשון שלו, שנכתב בעיצומה של המלחמה על רקע הגעגוע לחיים שלפני ה-7 באוקטובר ולחטופים

לפני שבוע בלבד עמד איתמר אוחנה (17) מכפר חרוב שברמת הגולן על במת "הכוכב הבא" לצד אוריה כהן. הצמד הצעיר בלט במראה הפשוט ובגישה הרגועה, אך לא צלח את הסף עם 60% בלבד. בימים אלה הוא משחרר את "רק תחזור" – סינגל סולו ראשון ומלא תקווה.

האזינו לשירו החדש של איתמר אוחנה – רק תחזור:

"זה יצא ממקום אינטואיטיבי"

"זה לא קרה ממקום של מחשבה ישירה על מה אני רוצה לכתוב, אלא ממקום אינטואיטיבי שכנראה נבע ממני בעקבות התקופה הקשה שעברנו", משתף איתמר. ערב אחד, בזמן שניגן על הגיטרה, עלה הלחן – ומיד אחריו המילים. השיר נכתב בתקופה שבה נדמה היה שאין אופק לסיום המלחמה ולהחזרת החטופים, ומבטא געגוע של נער לחיים שהיו ולמישהו שאולי יחזור.

"הגיטרה היא מקום המפלט שלי"

"מוסיקה היא מרכז חיי מאז שאני זוכר את עצמי", הוא אומר. "מוסיקה, ובפרט הנגינה בגיטרה, הן מקום המפלט שלי ומאפשרות לי להתמודד גם עם רגעים קשים ונקודות משבר". איתמר מנגן כבר שבע שנים, מתמחה בסולואים, וכתב וניגן בעצמו את סולו הגיטרה בשיר – כמו בשאר חומרי האלבום.

אולפן ביתי בכפר חרוב עם אבא

כל השירים, כולל "רק תחזור", מוקלטים באולפן הביתי של אביו, יגאל אוחנה, ליד הבית בכפר חרוב. "אבי מאוד עוזר לי בעולם המוזיקה, מנחה אותי, נותן לי פידבק, כלים לעבודה ומפיק יחד איתי את השירים", מספר איתמר.

האלבום המלא "כיוונים" צפוי לצאת בחודשים הקרובים ועוסק בחיפוש המקום של איתמר כילד וכנער. "אין לי בכלל ספק שהדרך המוסיקלית היא תכלית חיי", הוא מסכם.