ראשי האופוזיציה וחברי כנסת לשעבר, בהם גם נפתלי בנט, ישתתפו במוצאי שבת בעצרת שתבקש לארגן ועדת חקירה ממלכתית.
הפוליטיקאים שצפויים להשתתף בעצרת שמארגנת מועצת אוקטובר ת"א הם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, חבר הכנסת אביגדור ליברמן והח"כים לשעבר גדי איזנקוט ויאיר גולן. הם לא צפויים לנאום במהלך העצרת אך ישבו בקהל לצד משפחות שכולות.
העצרת הזו מגיעה בתגובה להחלטת הממשלה במהלך השבוע האחרון על הקמת ועדת חקירה לא ממלכתית.
בישיבת הממשלה שנערכה השבוע הממשלה החליטה לקדם הקמה של ועדת חקירה בלתי תלויה לאירועי השבעה באוקטובר. לפי הודעת הממשלה, הוועדה תוסמך בסמכויות חקירה מלאות, ושהרכבה ישקף ככל האפשר הסכמה רחבה בציבור.
