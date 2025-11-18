אמש (שני) התפרסם הרכב השרים שידון בהקמתה של הוועדה. במכתב של מזכיר הממשלה מצוינים שמותיהם של השרים שיהיו אחראים על הקמת ועדת החקירה. כך מפרסם היום עמית סגל.בראש ההרכב יעמוד שר המשפטים יריב לוין. לאחר מכן מופיעים ברשימה השר בצלאל סמוטריץ', השר איתמר בן גביר, השר זאב אלקין, השר אבי דיכטר, השרה גילה גמליאל, השרה אורית סטרוק, השר עמיחי אליהו והשר עמיחי שיקלי.