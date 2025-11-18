שנתיים לאחר שנחטף ב-7 באוקטובר, החלל החטוף ג'ושוע מולל ז"ל זוכה לכבוד אחרון לפני שארונו הוטס לקבורה בטנזניה. סגנית שר החוץ: "הפך לחלק מהמשפחה שלנו"

יותר משנתיים לאחר שנחטף ב-7 באוקטובר: המונים הגיעו לחלוק כבוד אחרון לחלל החטוף ג'ושוע מולל ז"ל. היום (שלישי) התקיים בנמל התעופה בן גוריון טקס פרידה ממנו טרם הטסת ארונו למנוחה נכונה בטנזניה.

ג׳ושוע מולל, בן 21, הגיע לישראל במסגרת תוכנית ההתמחות בחקלאות המנוהלת ע״י מש״ב שבמשרד החוץ, במסגרתה מגיעים לישראל מדי שנה אלפי סטודנטים מיותר מ-30 מדינות מתפתחות, ללימודים ולהכשרה חקלאית מתקדמת. ג׳ושוע חלם לרכוש ידע בכלים החדשניים של החקלאות הישראלית כדי לבנות עתיד טוב יותר לעצמו ולמשפחתו.

ג׳ושוע נרצח באכזריות בידי מחבלי חמאס בקיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר 2023, וגופתו נחטפה לרצועת עזה. לאחר שהושבה גופתו לישראל, נערך טקס הפרידה לפני הטסתו לטנזניה לקבורה.

במהלך הטקס נשאו דברים, בין היתר, סגנית השר השכל, שגריר טנזניה בישראל וראש מש״ב. כומר נוצרי נשא תפילה לזכרו, נרות זיכרון הודלקו וזרי פרחים הונחו על ארונו. בין המשתתפים היו חבריו ללימודים מתוכנית Agristudies, נציגי המועצה האזורית שער הנגב ומנכ״ל Agristudies – המוסד בו למד ג׳ושוע במהלך שהותו בישראל.

סגנית שר החוץ, ח״כ שרן השכל, אמרה בטקס: ״ג׳ושוע הגיע לישראל כדי ללמוד ולהתקדם – והוא הפך לחלק מהמשפחה שלנו. ישראל נלחמה להשיבו הביתה כפי שהיינו נלחמים עבור כל אזרח ישראלי, משום שטרגדיה כזו אינה של עם אחד אלא של האנושיות כולה״.

החלל שהושב הלילה לישראל: ג'oshוא לואיטו מולל ז"ל, אזרח טנזניה

לג׳ושוע לא היו קרובי משפחה בישראל, אך שמו ותמונתו נישאו על ידי אלפי ישראלים בכינוסים, בהפגנות, ובקריאה להשבתו – למרות שלא הכירו אותו אישית. הציבור בישראל הזדהה עמוקות עם סיפורו ועם גורלו.