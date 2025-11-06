הושבה לישראל גופתו של ג'ושוע לואיטו מולל ז"ל, אזרח טנזניה בן 21, שנחטף ונרצח בקיבוץ נחל עוז במהלך הטבח ב-7 באוקטובר

לשכת ראש הממשלה הודיעה היום (חמישי) לפני זמן קצר כי החלל החטוף שהושב הלילה לישראל הוא ג'ושוע לואיטו מולל ז"ל, אזרח טנזניה בן 21, שנרצח ונחטף במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. מולל, סטודנט לאגרונומיה שהגיע לישראל כחלק מתוכנית לימודים חקלאית, עבד ברפת בקיבוץ נחל עוז ושהה בארץ זמן קצר בלבד לפני שנרצח וגופתו נחטפה לעזה.

מולל נמנה עם קבוצת סטודנטים מטנזניה שהגיעו לישראל שבועות ספורים לפני הטבח, במטרה להשתלם בחקלאות וללמוד בקמפוס החקלאי באיבים. בתקופה שלפני תחילת הלימודים עבדו הסטודנטים לצד עובדים תאילנדים בקיבוצי ומושבי העוטף. מולל התגורר בקיבוץ נחל עוז יחד עם סטודנט נוסף מטנזניה, אווסיוס הלמנגריד קלהופס.

משפחתו של מולל מספרת שהיה מנומס, אדיב, חרוץ מאוד, בעל חיוך גדול שלא יורד מהפנים. הוריו וארבעת אחיו גרים בטנזניה.

עוד באותו נושא האו"ם מקדם: השליטה בעזה תעבור לרשות הפלסטינית

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל ומשרד החוץ למשפחתו של החטוף החלל, ג׳ושוע לואיטו מולל, סטודנט מטנזניה שנחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר 2023, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו".

"ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת מולל ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם. יהי זכרו ברוך".

מבין ששת החללים החטופים שעדיין נותרו בשבי ברצועת עזה, נותרו חמישה ישראלים ואזרח זר אחד: סונטיסק רינטאלק מתאילנד, שעבד אף הוא בענף החקלאות.