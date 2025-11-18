החקירה ברבנות הראשית מתרחבת, לאחר שנחקר גם רב ראשי לשעבר בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים כחלק מהחקירה הנרחבת שמתנהלת במערכת בתי הדין הרבניים

בהמשך לדיווח על פתיחת חקירה נגד שלושה בכירים בבתי הדין הרבניים, פרסם העיתונאי יואלי ברים כי אחד החשודים בפרשה הוא רב ראשי לשעבר. החשוד נחקר בחשד לקבלת שוחד, מרמה, הפרת אמונים וסחיטה באיומים, במסגרת בחינת התנהלותו בתקופת כהונתו.

במשטרה ציינו כי החקירה התנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה של להב 433, בחנה חשדות להתנהלות פסולה במספר הליכים. החקירה כללה עבודת איסוף ממצאים שבוצעה באופן סמוי.

לפי המשטרה, החקירה לוותה מראשיתה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, וכעת עם סיום איסוף הראיות, תיק החקירה מועבר לעיון הפרקליטות לצורך החלטה על המשך הטיפול בפרשה.