העמוד הרשמי של משרד ראש הממשלה באנגלית הביע היום (שלישי) תמיכה בהחלטת מועצת הביטחון על תוכנית טראמפ לרצועת עזה שכוללת בין היתר נתיב למדינה פלסטינית: "אנו מאמינים שתוכניתו של הנשיא טראמפ תוביל לשלום ולשגשוג משום שהיא מתעקשת על פירוז מלא של עזה, פירוק נשק ודה-רדיקליזציה"
מדינת ישראל וראש הממשלה נתניהו מוחאים כפיים לנשיא דונלד טראמפ וצוותו הבלתי נלאה והמסור. אומץ ליבם והקרבתם של חיילינו האמיצים, יחד עם מאמציו הדיפלומטיים של הנשיא טראמפ, סייעו להחזיר הביתה את כל בני הערובה החיים ואת רוב המתים. מועצת הביטחון של האו"ם תומכת במלואה בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, ובמינוי מועצת השלום בראשות הנשיא טראמפ.
"אנו מאמינים שתוכניתו של הנשיא טראמפ תוביל לשלום ולשגשוג משום שהיא מתעקשת על פירוז מלא של עזה, פירוק נשק ודה-רדיקליזציה.נאמנים לחזונו של הנשיא טראמפ, הדבר יוביל לשילוב נוסף של ישראל ושכנותיה, כמו גם להרחבת הסכמי אברהם. מנהיגותו פורצת הדרך של הנשיא טראמפ תסייע להוביל את האזור לשלום ושגשוג ולברית מתמשכת עם ארצות הברית.
"בשיתוף פעולה עם ארצות הברית ומדינות אחרות החתומות על תוכניתו של הנשיא טראמפ, אנו מצפים לקבל את כל בני הערובה המנוחים ללא דיחוי.ולהתחיל בתהליך פירוק ופירוק רצועת עזה מנשק וסיום שלטון חמאס על עזה, בהתאם להחלטת הנשיא טראמפ. ישראל מושיטה את ידה לשלום ולשגשוג לכל שכנינו וקוראת להם לנרמל את היחסים עימה ולהצטרף אלינו בגירוש חמאס ותומכיו מהאזור.
כזכור מועצת הביטחון אישרה את הצעת ארצות הברית לגבי עתיד רצועת עזה. ההצעה כוללת בין היתר הצבת כוח בינלאומי בעזה ונתיב למדינה פלסטינית.
ביוזמת טראמפ אין שום דיבור על הקמת מדינה פלסטינית, אלא על "נתיב" מעורפל בעתיד מעורפל!!
ביוזמת טראמפ אין שום דיבור על הקמת מדינה פלסטינית, אלא על "נתיב" מעורפל בעתיד מעורפל!!10:21 18.11.2025
ימין על מלא
אצל בנט זה לא היה קורה. בנט לא צריך השתדלות לחנינה מטראמפ10:43 18.11.2025
הכי חשוב היועמשית
ואז בגץ, ואז רשות השידור, ובעצם יאיר גולן, והועדה למינוי שופטים......... מכרו אותנו בשביל הערבים10:41 18.11.2025
שירי מנתניה
פירוק מלא של בית המשפט העליון, פירוק המשפט ודה לגיטימציה לועדת חקירה ממלכתית.10:36 18.11.2025
