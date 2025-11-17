אחרי החלטת הממשלה להקים ועדת חקירה לא ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר, הלילה מתפרסם הרכב השרים שידון בהקמתה. כל הפרטים

בישיבת הממשלה שנערכה אתמול (ראשון), הממשלה החליטה לקדם הקמה של ועדת חקירה בלתי תלויה לאירועי השבעה באוקטובר. לפי הודעת הממשלה, הוועדה תוסמך בסמכויות חקירה מלאות, ושהרכבה ישקף ככל האפשר הסכמה רחבה בציבור.

הלילה (שני) מתפרסם הרכב השרים שידון בהקמתה של הוועדה. במכתב של מזכיר הממשלה מצוינים שמותיהם של השרים שיהיו אחראים על הקמת ועדת החקירה. כך מפרסם היום עמית סגל.

בראש ההרכב יעמוד שר המשפטים יריב לוין. לאחר מכן מופיעים ברשימה השר בצלאל סמוטריץ', השר איתמר בן גביר, השר זאב אלקין, השר אבי דיכטר, השרה גילה גמליאל, השרה אורית סטרוק, השר עמיחי אליהו והשר עמיחי שיקלי.

עוד באותו נושא הממשלה החליטה: ועדת חקירה בלתי תלויה לאירועי 7 באוקטובר

במהלך ישיבת הממשלה שאירעה ביום ראשון דיברו השרים על ההצעות השונות להקמת ועדת חקירה. השר שיקלי אמר: "המודל לדעתי, ודיברתי עם בכיר באופוזיציה שכולם מכירים והוא קיבל את המודל – לכל צד יש זכות וטו על בחירה של כל נציג. מודל פריטטי. שלושה מומחים בכל נושא – ומוציאים דו״ח אחד. הממשלה צריכה להגדיר להם את המשימה והכנסת מאשרת".