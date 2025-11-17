אחרי הודעת המשטרה על מעצר תושב חולון שאיים על מגי טביבי וגם אחרי תגובת ערוץ 14 לפרסום, מגיעה התגובה של מגישת המהדורה המרכזית של הערוץ מגי טביבי.

המגישה של המהדורה המרכזית הנצפית בערוץ 14 התייחסה לאיומים ואמרה כי היא אינה פוחדת וסומכת על המשטרה: "לא תכננתי להתייחס, אני חייבת לומר שאני קודם כל סומכת על עבודת המשטרה".
עוד הוסיפה ואמרה טביבי: "אני סומכת מעל הכל על הקדוש ברוך הוא ואנחנו נמשיך לעשות כאן את העבודה החשובה בערוץ למען הצופים בבית ללא מורא וללא חשש".

(צילום מתוך "עכשיו 14")
מוקדם יותר היום התייחסו בערוץ 14 לאיומים הקשים כלפי מגישי החדשות של הערוץ. בהודעה מטעם הערוץ נכתב, בין היתר, כי התלונה שהוגשה למשטרת ישראל מתייחסת למקרים של איומים ברשת כלפי שלושה מאנשי הערוץ – מגי טביבי, ינון מגל ויעקב ברדוגו.

בערוץ הדגישו כי מוקדם יותר הבוקר נעצר צעיר בשנות ה-20 מאזור המרכז בעקבות חשדות לאיומים ברצח כלפי מגי טביבי, והערוץ הגיש תלונה בהקדם האפשרי כדי לאפשר טיפול מיידי.

מהערוץ נמסר: "למרות מסע ההסתה שמתנהל נגד מגישי ופרשני הערוץ שוחרר החשוד למעצר בית. הנהלת הערוץ רואה בחומרה רבה את האירועים ודורשת מרשויות האכיפה לטפל בנושא בחומרה".