המגישה של המהדורה המרכזית הנצפית בערוץ 14 התייחסה לאיומים ואמרה כי היא אינה פוחדת וסומכת על המשטרה: "לא תכננתי להתייחס, אני חייבת לומר שאני קודם כל סומכת על עבודת המשטרה".

עוד הוסיפה ואמרה טביבי: "אני סומכת מעל הכל על הקדוש ברוך הוא ואנחנו נמשיך לעשות כאן את העבודה החשובה בערוץ למען הצופים בבית ללא מורא וללא חשש".