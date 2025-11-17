חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 17.11.2025 / 16:54

בערוץ 14 מגיבים להודעת המשטרה על מעצר תושב המרכז החשוד באיומים על מגישת הערוץ, מגי טביבי, ותוקפים את ההחלטה לשחרר אותו: "רואים זאת בחומרה רבה"

אחרי הודעת המשטרה על מעצר תושב חולון שאיים על מגישת חדשות ערוץ 14, מגי טביבי, בערוץ 14 מפרסמים הודעת הבהרה ומתארים את השתלשלות האירועים. בהודעה מטעם הערוץ נכתב, בין היתר, כי התלונה שהוגשה למשטרת ישראל מתייחסת למקרים של איומים ברשת כלפי שלושה מאנשי הערוץ – מגי טביבי, ינון מגל ויעקב ברדוגו. בערוץ הדגישו כי מוקדם יותר הבוקר נעצר צעיר בשנות ה-20 מאזור המרכז בעקבות חשדות לאיומים ברצח כלפי מגי טביבי, והערוץ הגיש תלונה בהקדם האפשרי כדי לאפשר טיפול מיידי. מהערוץ נמסר: "למרות מסע ההסתה שמתנהל נגד מגישי ופרשני הערוץ שוחרר החשוד למעצר בית. הנהלת הערוץ רואה בחומרה רבה את האירועים ודורשת מרשויות האכיפה לטפל בנושא בחומרה".

תגיות: מגי טביבי, משטרת ישראל, ערוץ 14