טרגדיה מצערת בקרית ים: פעוטה כבת שנה וחצי, פונתה מגן פרטי בעיר, כשהיא במצב אנוש.

הפעוטה הגיעה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. שוטרים שהגיעו לגן פתחו בחקירה. טרם התבררו נסיעות פציעתה של הפעוטה.

במסגרת החקירה עוכבו בעלי הגן הפרטי, גבר ואישה, לחקירה בתחנת משטרת זבולון.

לאחרונה ילד כבן שנה וחצי שאכל קציצת בשר במעון נחנק במהלך פעולת האכילה. חובשת איחוד הצלה, מוריה גמליאל, שגרה בסמוך הצליחה לבצע פעולות שהצילו את חייו.

בחודש שעבר אירעה טרגדיה כאשר ילד כבן 9 מראשון לציון נחנק במהלך פעולת אכילה. צוותי הרפואה ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים שמיר (אסף הרופא), שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.