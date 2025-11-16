כתב אישום הוגש נגד שמעון אזרזר בן 27 מקריית ים ובת זוגו המילואימניקית. אזרזר ניצל את שירות המילואים של בת זוגו מידע לגורמי מודיעין איראנים

כתב אישום הוגש הבוקר (ראשון) נגד שמעון אזרזר בן 27 מקריית ים ובת זוגו המילואימניקית. אזרזר ניצל את שירות המילואים של בת זוגו והעביר תמונות ומיקומים של אתרים רגישים בישראל לגורמי מודיעין איראניים.

השניים נעצרו בחודש הקודם בפעילות משותפת של שב"כ וימ״ר חוף במשטרת ישראל. מחקירת השב"כ והמשטרה התגלה כי לאורך תקופה של למעלה משנה עמד שמעון אזרזר בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצע בהנחייתם שלל משימות ביטחוניות. בתוך כך, העביר תמונות ומיקומים של אתרים רגישים בישראל ואף הציע להעביר למפעיליו מידע חיוני מתוך בסיסי צה"ל.

עוד באותו נושא מכת מדינה: מרגל איראני נוסף נעצר 15:28 | חדשות סרוגים 10 0 😀 👏

בנוסף, ניצל אזרזר את הקשר עם בת זוגתו, המשרתת בשירות מילואים בבסיס חיל האוויר, ודלה ממנה פרטי מידע שונים על צה"ל, בסיסי חיל האוויר ועוד. עוד עלה כי אזרזר אף הציע למפעילו האיראני להעביר לו מידע מתוך בסיס צה"ל. על פי ממצאי החקירה בעבור שירותיו קיבל כספים שהועברו בדרך של תשלום באמצעים דיגיטליים.

מהשב"כ והמשטרה נמסר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב ו/או גורם לא מזוהה, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום או כל סיבה אחרת. גופי הביטחון במדינת ישראל ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות זו".