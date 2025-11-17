כוחות הביטחון הגיעו לכפר הפלסטיני בעקבות דיווח על עשרות אזרחים ישראלים אשר הציתו והשחיתו בתים ורכבים במרחב. הם סורקים כעת אחר מעורבים באירוע על מנת לתפוס חשודים

התפרעות בכפר הפלסטיני בגוש עציון: לאחר פינוי המאחז הבלתי חוקי במרחב ואדי קאנוב שבחטיבת עציון, כוחות צה״ל, מג״ב ומשטרה הוזעקו הערב (שני) לכפר ג׳בעה.

כוחות הביטחון הגיעו למקום בעקבות דיווח שהתקבל על עשרות אזרחים ישראלים אשר הציתו והשחיתו בתים ורכבים במרחב. הם סורקים כעת אחר מעורבים על מנת לתפוס חשודים והאירוע עדיין מתנהל.

מדובר צה״ל נמסר כי צה"ל רואה בחומרה ומגנה אלימות מכל סוג, אשר מהווה פגיעה בביטחון במרחב, ופועל לאכיפת החוק והסדר באזור. עוד נמסר כי אירועי האלימות מסיטים את הקשב של המפקדים והלוחמים ממשימות הגנה וסיכול טרור.

נזכיר כי במהלך השבת קבוצת מתנחלים נכנסה לשטח צבאי סגור מתוך כוונה לרדת לכפר הסמוך צוריף שבגוש עציון. ברשותם אותרו מקלות עץ בתוך רכב. כך הודיעה המשטרה אתמול (ראשון).

כשהכוחות הגיעו למקום, חלק מהחשודים התבצרו על עץ, סירבו לרדת, לא נשמעו להנחיות הכוחות ויידו אצטרובלים לעברם. במהלך הסריקות בשטח אותרו מקלות עץ בתוך רכב במקום. במהלך האירוע מספר כלי רכב של כוחות הביטחון ניזוקו, ככל הנראה כתוצאה מחפצים דוקרים שהושלכו על הציר.

שלושה חשודים, נעצרו והועברו לחקירה בתחנת משטרת עציון במחוז ש"י, בסיום החקירה שוחרר קטין למעצר בית ובתנאים מגבילים. שניים מהעצורים בגיר וקטין, נכלאו והיום הוארך מעצרם עד יום 18.11.25, בבית משפט השלום בירושלים