גוש עציון: במהלך השבת שלושה נערי גבעות נעצרו לאחר שנכנסו לשטח צבאי סגור מתוך כוונה לרדת לכפר צוריף הסמוך ותקפו את כוחות הביטחון

גוש עציון: במהלך השבת קבוצת נכנסו שנכנסה לשטח צבאי סגור מתוך כוונה לרדת לכפר הסמוך צוריף. ברשותם אותרו מקלות עץ בתוך רכב. כך הודיעה המשטרה היום (ראשון).

כשהכוחות הגיעו למקום, חלק מהחשודים התבצרו על עץ, סירבו לרדת, לא נשמעו להנחיות הכוחות ויידו אצטרובלים לעברם. במהלך הסריקות בשטח אותרו מקלות עץ בתוך רכב במקום. במהלך האירוע מספר כלי רכב של כוחות הביטחון ניזוקו, ככל הנראה כתוצאה מחפצים דוקרים שהושלכו על הציר.

שלושה חשודים, נעצרו והועברו לחקירה בתחנת משטרת עציון במחוז ש"י, בסיום החקירה שוחרר קטין למעצר בית ובתנאים מגבילים. שניים מהעצורים בגיר וקטין, נכלאו והיום הוארך מעצרם עד יום 18.11.25, בבית משפט השלום בירושלים. מהמשטרה נמסר :"משטרת מחוז ש"י, תמשיך לפעול בנחישות ובשיתוף כוחות צה"ל ומג"ב נגד כל הפרה של צווי שטח צבאי סגור, פגיעה בכוחות הביטחון או אלימות מכל סוג שהוא".