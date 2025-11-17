יקי רייסנר, השדכן ומנחה תוכנית הריאליטי "ווארט" ברשת 13, חושף כי ההפקה מתכננת עונה עבור הציבור החילוני

אחרי ההצלחה הגדולה של "ווארט" ברשת 13, תוכנית השידוכים לבני המגזר החרדי, היא תנסה לעורר עניין גם בציבור החילוני.

השדכן הראשי של התוכנית, יקי רייסנר, חושף הערב (שני) בחשבון האינסטגרם שלו כי הפקת התוכנית חושבת לערוך עונה שמיועדת למשתתפים חילונים. לדבריו עונה כזאת מתוכננת להצטלם בעתיד. בקשת 12, המתחרים, יש את "חתונה ממבט ראשון", גם שם המשתתפים נפגשים באמצעות שידוך – אך הם עושים זאת לראשונה תחת החופה. האם "ווארט" יצליחו להפיק תוכנית מספיק טובה שתתחרה גם ב"חתונמי"?

בסשיין שאלות תשובות בסטורי שלו, נשאל רייסנר: "חשבת לעשות עונה של ווארט לציבור החילוני?". על כך ענה רייסנר: "כן – חשבנו. כן – יהיה בעז"ה. מאמין שגם לחילונים זה מתאים".

בניגוד לעונה הראשונה של התוכנית שבה אף זוג לא הצליח להגיע לווארט המיוחל, בעונה השנייה מבטיחים השדכנים יש צפויות להיות מספר חתונות. החתונה הראשונה הייתה של שימי ואדל, וככל הנראה זוגות נוספים שניחשף אליהם בהמשך – יגיעו לחופה וקידושין.