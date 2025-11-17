ברקע סערת הפיטורין והפרידה של חיים לוינסון מ"הארץ", ומשותפתו להגשה בקשת 12 – אופירה אסייג חוזרת לשדר בתוכנית חדשה ברדיו תל אביב

ברקע סערת הפיטורין והפרידה של חיים לוינסון מ"הארץ", ומשותפתו להגשה בקשת 12 – אופירה אסייג חוזרת לשדר בתוכנית חדשה ברדיו תל אביב.

לתוכנית החדשה יקראו "שיא הרגש" והיא תשודר בימים ראשון עד רביעי בין השעות 18:00-20:00. נזכיר כי לפני כן הגישה ברדיו תל אביב תוכנית ספורט יחד עם איל ברקוביץ', ממנו גם נאלצה להיפרד כשהגישה לצידו בקשת 12.

נזכיר כי אשת התקשורת והמגישה, אופירה אסייג מבקשת הזדמנות חדשה – הפעם להמשיך לשדר לבדה בקשת 12.

על פי הדיווח של עיתונאי 'וואלה, דוד ורטהיים, לפי גורמים בתעשייה, אסייג מפעילה לחץ על ראשי קשת לאפשר לה לנהל את התכנית בפורמט סולו, לאחר שנים של הנחיה זוגית, תחילה לצד אייל ברקוביץ’ בתכנית "אופירה וברקו", ולאחרונה עם לוינסון.

בקשת, מנגד, נוטים להעדיף פורמט זוגי, מתוך אמונה כי הדינמיקה בין מנחים תורמת לעניין ולרייטינג. בינתיים הוחלט להמשיך עם הנוסחה הקיימת באופן זמני, עד שתתקבל החלטה סופית בשבועות הקרובים.

גורם בערוץ מציין כי גם נתוני הרייטינג הקרובים ישפיעו על ההכרעה; האם אסייג תמשיך לבדה או שתצורף לה יד תקשורתית חדשה.