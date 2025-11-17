מאות תושבים מהישובים מיצד ופני קדם יחד עם רב הישוב שלחו מכתב לירון רונזטל על רקע ההרס בגבעת צור משגבי: "הנפת חרב כזו בגידה מוחלטת בהתיישבות"

מאות תושבים מהישובים מיצד ופני קדם יחד עם רב הישוב שלחו היום (שני) מכתב חריף לראש מועצת גוש עציון ירון רונזטל על רקע ההרס בגבעת צור משגבי. התושבים הגיבו לטענות של רוזנטל, ציינו כי הרכס היה מלא בפלישה ערבית שהיוותה איום על הישוב וסולקה הודות לתושבי הגבעה וכינו זאת "בגידה בהתיישבות"

"אנו מביעים זעזוע מהמהלך ההרסני והחד-צדדי שנעשה על ידי המועצה", כתבו בפתח מכתבם. "שמענו על תוכניותך לכלות את ההתיישבות היהודים ברכס כנוב (שאללדה לשעבר) וגבעת הטילים כפי שפורסם על ידי המועצה, תוך הכללתם והכפשת כאנשים אלימים בשיח שמתאים לאוייבי ההתישבות".

התושבים לירון רוזנטל: העברת "מסר הרסני לכל החלוצים"

"זוכרים אנו היטב את האזורים הללו מלאים בפולשים ערבים מסעיר שהלכו וגדלו במשך שנים, והיוו איום חמור על הישובים – תוך חוסר אונים מוחלט של מחלקת קרקעות במועצה. הפולשים הללו עזבו אך ורק בגלל החלוצים שבאו במסירות נפש להתיישב במקום בתנאים קשים ביותר", ציינו והדגישו.

בישובים הוסיפו ותקפו: "הנפת חרב כזו הינה בגידה מוחלטת בהתיישבות, והעברת מסר הרסני לכל החלוצים שבכוונתם להתפתח ולהתיישב בשטחי C ביהודה ושומרון".

לדבריהם, "במשך שנים אנו רואים השתלטויות מאסיביות על שטחי C באזורנו, ואף הרס אדמות מדינה בצורה נרחבת על ידי מחצבות בית פאג'ר – תוך התעלמות מדינת ישראל וחוסר יכולת של מחלקת קרקעות במועצה לעשות דבר בנידון. האסרטיביות שהינך פועל בה כעת מוטב ותופנה כלפי הבנייה הערבית באזורנו שגדלה באופן קטסטרופלי ביותר", הוסיפו.

כזכור במכתב רשמי ששלח ראש מועצת גוש עציון, ירון רוזנטל, בחודש ספטמבר, הוא הביע תמיכה ברורה באכיפה נגד הבנייה הבלתי החוקית בגבעות – קו שמתיישב עם הרס המבנים שבוצע הבוקר בגבעת צור משגבי במזרח גוש עציון. רוזנטל פרט במכתבו שורה של תופעות שהובילו לעמדתו, ובהן תלונות על התנהגות פוגענית של תושב, הפצת מכתבים ללא תיאום עם המועצה ויוזמות התיישבותיות פרטיות שנבנו ללא תכנון או אישור.