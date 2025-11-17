דני אבדיה המשיך הלילה (בין ראשון לשני) בעונה המדהימה שלו בליגה הטובה בעולם. הכוכב הישראלי קלע 29 נקודות, והוסיף שישה ריבאונדים, ושבעה אסיסטים אך פספס הזדמנות לשלשת ניצחון בסוף הרבע הרביעי, בדרך להפסד בהארכה.
בהארכה הורחק בשש עבירות וראה את חבריו מפסידים בלעדיו לדלאלס מאבריקס 138:133. דני אבדיה עומד על ממוצע של 26 נקודות למשחק מתחילת העונה, מקום 17 ב-NBA אחרי 13 משחקים.
פורטלנד בעקבות ההפסד ירדו למאזן שלישי של 7:6. הטרייל בלייזרס סיימו רצף של חמישה משחקי חוץ מתוכם הפסידו ארבעה ויקוו לחזור למסלול בבית בעוד יומיים.
במשחק הקודם דני אבדיה סיים עם דאבל- דאבל כשקלע 22 נקודות והוסיף עשרה ריבואנדים וארבעה אסיסיטים בתבוסה 140:116 ליוסטון רוקטס.
בשבוע שעבר הכוכב הישראלי קלע 32 נקודות, כולל סלים חשובים במאני טיים בדרך לניצחון 117:125 ניו אורלינס פליקנס. אבדיה שוב השחקן הטוב ביותר במאני טיים. הוא סיים עם 32 נקודות (12 מ-18 מהשדה, 4 מ-8 משלוש, 4 מ-5 מהעונשין), ריבאונד אחד, 2 אסיסטים, חטיפה ומדד פלוס מינוס 16+ ב-35 דקות על המגרש.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים