אחרי החלטת הממשלה: מבקר המדינה הציג לנתניהו את דוחות המלחמה

(צילום: אוליביה פיטוסי\פלאש 90)
חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 16.11.2025 / 19:45

המבקר הציג לראש הממשלה את דוחות המלחמה. נקבע כי הלו"ז למענה לטיוטות הדוחות יתואם בין דרגי המקצוע. בנוסף, בשבועות הקרובים תתקיים פגישה נוספת עם ראש הממשלה וצוותו

כחלק מביקורות המלחמה, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן נפגש היום (ראשון) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים. בישיבה השתתפו גם מנכ"ל משרד מבקר המדינה תא"ל (מיל') ישי וקנין, מ"מ ראש המל"ל גיל רייך, מ"מ מנכ"לית משרד רה"מ דרורית שטיינמץ, מזכיר הממשלה יוסי פוקס וראש סגל רה"מ צחי ברוורמן.

המבקר הציג לראש הממשלה את דוחות המלחמה. נקבע כי הלו"ז למענה לטיוטות הדוחות יתואם בין דרגי המקצוע. בנוסף, בשבועות הקרובים תתקיים פגישה נוספת עם ראש הממשלה וצוותו, שתכלול גם את מנהלי החטיבות הרלוונטיים כחלק מהליך הביקורת על ליבת אירועי ה-7 באוקטובר.

נזכיר כי מוקדם יותר היום בישיבת הממשלה שנערכה, הממשלה החליטה לקדם הקמה של ועדת חקירה בלתי תלויה לאירועי השבעה באוקטובר. לפי הודעת הממשלה, הוועדה תוסמך בסמכויות חקירה מלאות, ושהרכבה ישקף ככל האפשר הסכמה רחבה בציבור. בהתאם להחלטה, ראש הממשלה בנימין נתניהו יקים ועדת שרים שתנסח בתוך 45 ימים את המנדט שיוענק לוועדת החקירה.

בשבוע שעבר נתניהו נאם במליאת הכנסת והתייחס בדבריו לשאלת הקמת ועדת חקירה: "השאלה היא מי בודק את האמת וזה קשור גם למי בודק את האמת על האירוע הקשה בתולדותינו, טבח השבעה באוקטובר. האופוזיציה צועקת ועדת חקירה ממלכתית, אבל חלק עצום בעם לא יקבל את חבר הבודקים שאתם מציעים. אנחנו רוצים ועדת חקירה עם תמיכה ציבורית רחבה ככל האפשר".

