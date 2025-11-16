איתור אמצעי לחימה, תקיפת חמש מטרות טרור וחיסול שלושה מחבלים: זוהי פעילות אוגדה 91 בשבוע החולף לפגיעה בניסיונות שיקום חיזבאללה. צפו בסרטוני התיעוד מפעילות צה"ל

כמעט שנה לאחר הכרזת הפסקת האש עם ארגון חיזבאללה, צה"ל ממשיך לפעול בלבנון בתגובה להפרות ההסכם וגם על מנת למנוע את שיקום ארגון הטרור.

בתיעודים שמתפרסמים הערב (ראשון) אוגדה 91 מפרסמת כי איתרה אמצעי לחימה, תקפה חמש מטרות טרור וחיסלה 3 מחבלים של חיזבאללה. כוחות חטיבה 228 וחטיבת 300 בפיקוד אוגדה 91 פעלו במשימת איתור והשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון.

בכפר ראמיה שבדרום לבנון, כוחות חטיבת 300 ביצעו פעילות ממוקדת להשמדת אמצעי לחימה. בין אמצעי הלחימה שאותרו והושמדו: נשקים, רובים מסוג קלצ׳ניקוב, מחסניות ותחמושת.

בנוסף, בשבוע החולף, כוחות האוגדה בשיתוף חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן, תקפו 5 מטרות טרור וחיסלו שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במספר כפרים שונים.

נזכיר כי הימצאותם של תשתיות טרור אלה מהווה הפרה של ההסכם בין ישראל ללבנון, ולכן צה"ל פועל על מנת לסכל את האיומים וההפרות.