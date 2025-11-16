אחרי שארגון יוניפי"ל טען כי כוחות צה"ל ירו לעבר חיילי הארגון, דובר צה"ל עדכן כי נפתחה חקירה: "עלה כי החשודים הינם חיילי או״ם אשר ביצעו פטרול במרחב וסווגו כחשודים בעקבות תנאי מזג אוויר לקויים"

שעות לאחר שארגון יוניפי"ל טען כי טנק של צה"ל ירה לעבר כוחות הארגון, דובר צה"ל פרסם כעת (ראשון) התייחסות רשמית לתקרית בדרום לבנון, כשהבהיר כי לא בוצע ירי מכוון לעבר החיילים. מבדיקת האירוע עולה כי חיילי האו"ם סווגו כחשודים בעקבות תנאי מזג האוויר הלקויים.

"מוקדם יותר היום, זוהו שני חשודים במרחב חממיס שבדרום לבנון. הכוחות ביצעו ירי להרחקה והחשודים התרחקו, ללא נפגעים" נאמר בהודעת דובר צה"ל. "לאחר בדיקה, עלה כי החשודים הינם חיילי או״ם אשר ביצעו פטרול במרחב וסווגו כחשודים בעקבות תנאי מזג אוויר לקויים. האירוע מתוחקר".

"צה"ל מדגיש כי לא בוצע ירי מכוון לעבר חיילי יוניפי״ל, והנושא מטופל באמצעות ערוצי הקישור הצבאיים הרשמיים" הובהר. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

עוד באותו נושא צה"ל הודיע: כוח של יוניפ"יל הפיל רחפן ישראלי בלבנון 09:22 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

כאמור, בארגון יוניפי"ל, המשמש ככוח שמירת השלום של האו"ם, טענו כי טנק של צה"ל ירה הבוקר לעבר כוחות הארגון, באזור שבו ישראל הקימה עמדה בתוך שטח לבנון. לדבריהם, "פגיעות של מקלע כבד נחתו במרחק של כחמישה מטרים מהחיילים, שנאלצו לתפוס מחסה בשטח. אנשי יוניפי״ל ביקשו דרך ערוצי התיאום שצה״ל יפסיק את הירי. כשלושים דקות לאחר מכן, לאחר שהטנק נסוג אל תוך העמדה הישראלית, הם הצליחו להתפנות ללא פגע". עוד הובהר כי לא היו נפגעים באירוע, אך נאמר כי "תקרית זו מהווה הפרה חמורה של החלטה 1701".