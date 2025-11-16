בארגון יד לאחים יוצאים למלחמה בניסיונות ההולכים וגוברים של גורמי מיסיון להיכנס לתוך בסיסי צה"ל ולהשפיע על החיילים. על מנת להיאבק בתופעה פתחו ביד לאחרים מוקד מיוחד כחלק מסדרת פעולות שמטרתן לעצור את פעילות המיסיון

מאז תחילת המלחמה ישנה עלייה בתופעה של ארגוני מיסיון שפועלים בבסיסי צה"ל ובריכוזים בהם נמצאים חיילים. בחודשים האחרונים הגיעו למוקד של ארגון 'יד לאחים' עשרות פניות על פעילות של גורמי מיסיון. החיילים בבסיסים השונים מדווחים כי ישנה עלייה בניסיונות החדרת חומרי מיסיון לבסיסים צבאיים, באזורים הסמוכים להם וכן לריכוזים בהם שוהים לוחמים. כעת, בעקבות גיוסם של אלפי חיילי מילואים, ובמטרה להילחם במלחמה, פותחים בארגון חמ"ל חדש שמטרתו לאסוף את המקרים האלו ולפעול מולם.

לדברי הארגון, התופעה הלכה והחריפה מאז תחילת הלחימה, בכמה אופנים שונים. תלונות רבות שהגיעו לארגון דיווחו על כך שארגונים מיסיונריים שמגיעים לבסיסים כדי להכין אוכל לחיילים ולחלק צ'ופרים וציוד צבאי, מנצלים זאת גם להפצת משנתם. דפוס חוזר נוסף שעולה מהתלונות שהגיעו לארגון עוסקות באנשי מיסיון לבתי החולים בהם מאושפזים חיילים וניסו לנצל את מצבם במטרה לשכנע את הפצועים באמונתם. באחת הפניות שהגיעו ליד לאחים לאחרונה דווח על פרוספקטים שנתלו על שמשות רכבים מחוץ למוצב גדול בפאתי מרכז הארץ, ובפניה נוספת דווח על חומרי מיסיון שנמצאו על קברי חללים בהר הרצל שנפלו במלחמה.

ב"יד לאחים" מסבירים כי המוקד החדש נועד לשמש כתובת ישירה עבור חיילים שנחשפים לחלוקת ספרי דת, חוברות והזמנות לאירועים שמטרתם שכנוע דתי. בארגון מבקשים מהחיילים שלא להתעלם ממקרים כאלו ולפנות מידית לקבלת סיוע ודיווח. המוקד יפעל סביב השעון ויעביר את הפניות לגורמים המטפלים כדי לבלום את התופעה. במקביל להפעלת המוקד, ב'יד לאחים' שוקלים צעדים נוספים כדי להיאבק בתופעה. בין האפשרויות שנבחנות: קמפיין הסברה לחיילים, עבודה מול הצבא ו כן נקיטה צעדים נוספים.

הרב שמואל ליפשיץ, מראשי ארגון 'יד לאחים' מסביר: "מדובר בדפוס קבוע של ארגוני מיסיון לנצל מצבים חריגים בחיים היהודים בארץ על מנת לנצל את אותה חריגות כדי לחדור לקהלים וציבורים שונים ומגוונים. הניצול הציני של המלחמה, שמעמידה חיילים בסיטואציות שהם זקוקים באותה שעה לעזרה כזו או אחרת, הוא דבר שאסור לצה"ל להסכים לו. הניסיון להיכנס לתודעה של החיילים ולחבר אותם למיסיון הנוצרי זה דבר שכל יהודי באשר הוא צריך להתקומם נגדו. צריך לעמוד מול זה מתוך כוח, מתוך ההיסטוריה שלנו, ולא לאפשר את הניצול הזה".