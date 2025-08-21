בארגון 'יד לאחים' חשפו לאחרונה את זהותו של אדם שהתחזה לרב חרדי וניהל חיים כפולים כמיסיונר נוצרי. על פי המידע שנאסף בארגון, הוא פעל תחילה בבני ברק ולאחר מכן בטבריה, שם ביצע טקסי חופה וגיור, מכר מזוזות ולימד תורה, בזמן שמאחורי הקלעים פעל להפצת הנצרות.

בארגון מציינים כי המתחזה פעל בעזרת זיוף מסמכים וניסה להוביל אנשים לטקסי הטבלה. עיקר פעילותו הופנה כלפי תיירים מחו"ל, שהיו קורבנות לעוקץ שהותיר אותם ללא כסף או סידורי לינה והסעות, זאת לאחר ששילמו לו סכומי עתק.

בנוסף לכך, התקבלו ב'יד לאחים' תלונות על פעילותו בתחום הגיור. הוא הציע לזרים "סיוע" בהשגת מסמכים המעידים על גיור או על הכרה ביהדותם, תמורת עשרות אלפי שקלים. הוא הציג להם מסמכים נושאי חותמות מזויפות של בתי דין מוכרים, ואף טען בפני חלקם כי כבר עברו גיור רשמי בישראל. ב'יד לאחים' מדגישים כי מדובר בתרמית שפגעה בעיקר באזרחים זרים.

עוד באותו נושא נתון מדאיג: שליש מהתיקים המטופלים ביד לאחים מגיעים מהמגזר

שמעון אברג'ל, רכז השטח בארגון, מספר כי המתחזה הצליח להטעות אפילו בתי דין רשמיים, באמצעות מסמכים מזוייפים שנראו אמינים. הוא אף הצליח לחדור למעגלים רשמיים ולפגוש את הרבנים הראשיים לישראל ורבנים נוספים.

בעקבות החשיפה, בתי הדין הרשמיים החליטו לנקוט בצעדים דרמטיים ולהתחיל בהנפקת תעודות גיור חדשות עם אמצעי אבטחה וסימני זיהוי ייחודיים, כדי למנוע הישנות מקרים דומים. בארגון פונים למשטרת ישראל ולרשויות החוק לפעול כנגד המתחזה וכן מבקשים להזהיר את הציבור מפעילותו.