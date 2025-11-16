חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 16.11.2025 / 15:21

גנב תכשיטים מאשדוד נעצר לאחר שביצע מסע גניבות במספר חנויות. היום (ראשון) המשטרה הגישה נגדו כתב אישום. שוטרי תחנת קרית גת עצרו את גנב התכשיטים לאחר שהוא זוהה במצלמות של החנויות. השוטרים פתחו בחקירה לפני כשבועיים לאחר שקיבלו מספר תלונות בחשד לגניבת צמידי זהב בשווי של עשרות אלפי שקלים, בשיטה זהה בתחבולה, והסחת דעת, של הבעלים בארבע חנויות שונות באשקלון. החוקרים ביצעו פעולות חקירה מתקדמות, הצליבו מידע, זיהו ועצרו את החשוד, תושב אשדוד בשנות הארבעים לחייו בחשד לביצוע המעשים, מעצרו הוארך בבית המשפט. היום הגישה יחידת התביעות במרחב לכיש כתב אישום חמור כנגד החשוד, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים. (דוברות המשטרה) (צילום: דוברות המשטרה)

תגיות: אשדוד, גנב, גניבת תכשיטים