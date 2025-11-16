גורמים המעורים בפרטי החקירה במשטרה מעריכים כי המשך שהייתה של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, בבית החולים, עלול לפגוע באופן חמור בהמשך הליכי החקירה. לדעתם, החקירה אף עלולה להגיע למצב ללא מוצא, אלא אם כן יצליחו החוקרים לשחזר את תוכנם של המסרונים שנמצאו בטלפון הנייד שלה, אשר אותר על חוף הים בהרצליה.
על פי דיווחו של שמעון איפרגן באתר מאקו, המשטרה לא הגישה היום לבית המשפט בקשה להאריך את צו מעצר הבית שהוטל על תומר-ירושלמי, וזאת בגלל אשפוזה הנוכחי. ההחלטה האם לבקש להאריך את המגבלה תיבחן שוב רק לאחר שתשוחרר מבית החולים.
לאחר ניסיון ההתאבדות שאירע בתחילת השבוע שעבר, המשטרה פנתה לבית המשפט בדרישה להפקיד את דרכונה של האלופה לשעבר, מחשש שמא תנסה להימלט מהמדינה כדי להתחמק מהתייצבות לחקירות או דיונים. בשבוע שעבר כבר ביקשו גורמי האכיפה לוודא שמעצר הבית חל גם במהלך שהותה בבית החולים איכילוב, כדי למנוע אפשרות לשיבוש חקירה. על אף זאת, כאמור, היום לא הוגשה בקשה נוספת בנוגע למעצר הבית בזמן שהיא מאושפזת.
במשטרה הביעו חשש כי אופן התנהלותה של תומר-ירושלמי והמעורבות שלה בפרשה עלולים להשפיע באופן יסודי על הממצאים. לכן, פועלים במשטרה להטיל מגבלות על תנועתה ולהבטיח שההליך הפלילי יתקדם כנדרש. "המשך השהות בבית החולים יוצר פגיעה ממשית בחקירה. אנו מתכננים לערוך לה עימותים מול גורמים שונים שכבר נחקרו", אמר גורם משטרתי. "הדאגה העיקרית היא שאם יקבע שהיא אינה כשירה לעמוד לדין מסיבה זו או אחרת, התיק כולו עלול לקרוס ולא יתאפשר להגיש כתב אישום".
איציק
המשטרה חייבת להתבייט על הטלפונים של מקורביה כולל היועמשי"ת ואנשיה וכל מי שקשור לפרשה14:59 16.11.2025
ציונית
שיעקבו אחרי אחרון מבקריהומיד יבואו לחקור אותה כשהיא ערה.15:04 16.11.2025
