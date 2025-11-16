שני נערים מהצפון שהתגלגלו להרפתקה במנהרה חצובה אובחנו ברמב"ם עם קדחת המערות – מחלה חיידקית נדירה שעוברת מקרציות וגרמה לפגיעה בעין ולחום גבוה. בסרטון הם מספרים על האירוע, ועל האזהרה הברורה שלהם לאחרים

איתמר פרנקו ונועם חן, בני 16 וחצי מנס עמים ומנהריה, יצאו לפני כמה שבועות להרפתקה תמימה – לחקור מנהרה חצובה באזור היישוב. הם הגיעו מצוידים בחבלים, ירדו למטה, זחלו, והמשיכו במסלול שמוכר לנערים מהאזור כבר שנים. בתוך המנהרה היו שתי פניות: אחת שסופה מבוי סתום, והשנייה שמובילה לזחילה החוצה דרך פתח קטן.

צפו בסרטון בו הם מספרים על האירוע

תסמינים לא רגילים

כעשרה ימים אחרי הטיול הכול השתנה. איתמר התחיל לחוות חום גבוה, כאבי גוף ותסמינים שחזרו כמה פעמים, עד שהיה ברור שזה לא "עוד שפעת”. בהמשך הופיעה גם פגיעה בעין ימין – ראייה מטושטשת ונקודות שחורות, מה שהוביל את המשפחה להחלטה להגיע למיון ברמב"ם.

הפרט הקטן שסיפר האב ושינה את כל התמונה

בבית החולים זיהו הרופאים דלקת תוך-עינית חריפה. בדיקות מקיפות לא העלו ממצא, אך דווקא פרט קטן שסיפר האב הדליק נורה אדומה אצל הצוות: הנערים זחלו בתוך מערה זמן קצר לפני כן. החיבור הזה הוביל לאבחנה החשובה – קדחת המערות, מחלה חיידקית שעוברת מקרציות רכות החיות במערות לצד מכרסמים כמו עכברים וארנבות.

קדחת המערות: מחלה שנראית כמו שפעת אבל מסוכנת הרבה יותר

המחלה מתבטאת לרוב בחום, כאבי שרירים, כאבי ראש ולעיתים הקאות – תסמינים שקל להתבלבל ביניהם לבין שפעת או וירוס אחר. אבל במקרה של הנערים היא כבר גרמה לדלקת עינית משמעותית, שיכולה לערב את קדמת העין, החלק האמצעי והאחורי, ואף לפגוע בעצב הראייה.

הטיפול שהציל את הראייה

בזכות ההכוונה המדויקת מהשטח הצליחו הרופאים להגיע לאבחנה בזמן ולהתחיל טיפול אנטיביוטי וסטרואידים, שהביאו לשיפור ניכר. "ברגע ששמענו על טיול במערה – זה מיד כיוון אותנו למחלות שמועברות מבעלי חיים", אומרים ברמב"ם. "כשמזהים את המחלה בזמן – אפשר למנוע פגיעה קשה בראייה".

האזהרה של הנערים

כיום, כשהם מרגישים טוב יותר, איתמר ונועם מזהירים: "הודענו לכולם לא להתקרב לשם. לא יודעים אם יסגרו את המקום – אבל אנחנו סיימנו עם מערות לתקופה הקרובה".