הפועל ירושלים הודיעה היום (ראשון) לאוהדיה באופן רשמי מה התאריך בו היא תחזור לארח משחקים בינלאומיים לראשונה מתחילת המלחמה. ב-4 בדצמבר הירושלמים יארחו את ונציה במסגרת המחזור התשיעי של היורוקאפ.

ההודעה הרשמית של המועדון: "אחרי יותר משנתיים של ציפייה אנחנו סוף סוף חוזרים לארח את משחקי היורוקאפ. על אף התזמון המאתגר של חזרת המשחקים, שנופלת בדיוק על תקופת חג החנוכה ועל זמינות מוגבלת של הפיס ארנה (אתגר שגם הקבוצות התל אביביות חוות), אנו שמחים לעדכן כי משחק החזרה מול ונציה, שיתקיים ב־4 בדצמבר, ייערך בפיס ארנה".

"הדבר התאפשר לאחר עבודה מאומצת של גורמים רבים ומתן פיצוי כספי משמעותי להפקת האירוע שתוכנן באותו מועד, כל זאת כדי שנוכל לחגוג יחד באולם הביתי שלנו את הרגע שחיכינו לו זמן רב. עם זאת, המשחק נגד המבורג, המתוכנן ל־9 בדצמבר, ייערך באולם חלופי בשל חוסר זמינות הארנה בתקופת אירועי החג".

"פרטים נוספים יימסרו בהמשך. כדי לתת לכם גמישות מרבית, ובגלל מספר משחקי הבית המצומצם, פתחנו את המכירה בשני מסלולים: חבילות כרטיסים או רכישה למשחקים בודדים, במחירים נגישים לכל אוהד. מנויי הליגה יקבלו הטבות וקדימות ברכישה. בנוסף נמשיך להעניק הנחות למשרתי מילואים, חיילים, סטודנטים, מתנדבי שירות לאומי ואזרחים ותיקים".

כזכור לפני מספר שבועות התקבלה החלטה עקרונית כי משחקי היורוליג יחזרו לישראל ב-1.12. ההחלטה התקבלה בסיומה של ישיבה בנושא של הנהלת הליגה הטובה באירופה, לאור ערבויות בטחוניות ודיפלומטיות שהציגה מכבי תל אביב ומאמצים של הנהלת הצהובים יחד עם הפועל תל אביב. היורוקאפ הוא מפעל המשנה של היורוליג, ולכן הוא נכלל בהחלטה.