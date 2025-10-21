אחרי פרסום החלטת היורוליג להחזיר את המשחקים של מכבי והפועל תל אביב לישראל, נשיא המדינה יצחק הרצוג מברך: "מסמל את כוחו של הספורט לרפא"

אחרי פרסום החלטת היורוליג היום (שלישי) להחזיר את המשחקים של מכבי והפועל תל אביב לישראל, נשיא המדינה יצחק הרצוג מברך וטוען כי הדבר התרחש בזכות פנייתו "החלטה זו מסמלת את כוחו של הספורט לרפא, לחבר ולהזכיר לנו כי גם לאחר תקופות קשות – ניתן לבנות עתיד טוב יותר", אמר הנשיא".

מלשכת הנשיא נמסרי כי הנשיא המדינה יצחק הרצוג פנה בתחילת השבוע למנכ״ל היורוליג פאוליוס מוטויונאס, בבקשה רשמית לחדש את משחקי היורוליג בישראל – זאת לאחר שנתיים בהן נמנעה הליגה מלקיים משחקים במדינה. הפנייה נעשתה בתיאום עם הקבוצות הישראליות.

במכתבו ציין הנשיא כי בשנתיים האחרונות נכפתה מלחמה על מדינת ישראל, לאחר שארגון הטרור חמאס פתח במתקפת הטרור הרצחנית בשבעה באוקטובר 2023, וכי כעת, עם השגת הסכם הפסקת האש בהובלת נשיא ארה״ב וחתימתו במצרים, הגיעה העת להשיב את המשחקים לישראל.

הרצוג: "ביטוי משמעותי לאמון המחודש של הקהילה הבינלאומית במדינת ישראל"

מתוך המכתב: "במשך שנתיים היורוליג לא אפשרה קיום משחקים בישראל. אך כעת, כאשר אנו עדים לשובם של החטופים, ברור שפרק חדש החל. כנשיא מדינת ישראל, אני כותב כדי לבקש באופן רשמי שמשחקי היורוליג יחודשו בישראל ללא דיחוי. מהלך זה ישקף את ההכרה של הקהילה הבינלאומית ברוח החדשה של פיוס".

"הספורט תמיד עמד כגשר מאחד בין קהילות ועמים שונים. חידוש המשחקים בישראל הוא צעד חשוב בכיוון הנכון, בעוד שכל החלטה הפוכה תסתור בבירור את הערכים המשותפים הגלומים בהסכם שנחתם במצרים – ערכים של שלום, נורמליזציה והשבת חילופי התרבות והספורט בין העמים. החזרת משחקי היורוליג לישראל היא ביטוי משמעותי לאמון המחודש של הקהילה הבינלאומית במדינת ישראל".

"הספורט תמיד היה גשר מאחד בין עמים ותרבויות, והחלטה זו מסמלת את כוחו של הספורט לרפא, לחבר ולהזכיר לנו כי גם לאחר תקופות קשות – ניתן לבנות עתיד טוב יותר".