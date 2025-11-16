הלהיט הבינלאומי "ביקור התזמורת" מגיע לישראל עם מוזיקה חיה, קסם אנושי ושחקנים אהובים כמו ששון גבאי ומירי מסיקה, בהפקה מרגשת ושובת לב שמביאה לבמה את הסיפור האינטימי והחומל שכבש את ברודוויי והווסט אנד

המחזמר "ביקור התזמורת" מגיש לקהל סיפור אינטימי שמתרחש בין שקט למדבר: תזמורת משטרתית ממצרים מגיעה בטעות לעיירה ישראלית שכוחת אל, ושם נוצר מפגש אנושי יוצא דופן, מלא חמלה וקסם. שנים אחרי הצלחת הסרט הישראלי המדובר "ביקור התזמורת", שעלילתו הפכה לאבן דרך בקולנוע הישראלי והעולמי, מגיעה גרסת המחזמר – הפקה מושקעת ואיכותית שתגיע בקרוב לישראל.

מסע בינלאומי: מברודווי ועד לישראל

המחזמר, שכבר כבש את במות ברודוויי, גרף לא פחות מ-10 פרסי טוני, בהם המחזמר הטוב ביותר, המוזיקה המקורית הטובה ביותר והבימוי הטוב ביותר. כעת, ההפקה הבינלאומית תעלה בארץ למספר הופעות בלבד. בברודוויי הוצגה ההפקה מאות פעמים בכיכובו של ששון גבאי, ואילו ב-West End הלונדוני עלתה עשרות פעמים בתיאטרון הדונמאר, בכיכובם של מירי מסיקה ואלון אבוטבול ז"ל. עד היום צפו בהפקה למעלה מ-600 אלף איש.

מוזיקה חיה על הבמה

המחזמר מלווה במוזיקה מופלאה שתנוגן עם תזמורת חיה, בניחוחות ערביים וים-תיכוניים, לצד עלילה חכמה ושובה לב. המופע יוצג באנגלית וילווה בכתוביות בעברית על גבי מסכי ההיכל.

ששון גבאי ומירי מסיקה במרכז הבמה

ששון גבאי שב לגלם את תפקידו האייקוני מהסרט המקורי, ומירי מסיקה מגלמת את אחד מתפקידי חייה – עדינה, חזקה ומרגשת.

מפגש שמדליק קסם אנושי

כפי שמתואר: "העלילה מגוללת סיפור קטן עם רגע ענק, במסגרתו תזמורת משטרתית ממצרים מגיעה בטעות לעיירה ישראלית שכוחת אל ושם, בין שקט למדבר, מתרחש קסם אנושי שובה לב".