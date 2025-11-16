הכוכב הישראלי בוחן בימים האחרונים צעד לא שגרתי מול קבוצה מהליגה הלאומית, מהלך שעשוי להשפיע על המשך דרכו במגרשים וגם מחוץ להם. החלטה בנושא צפויה בקרוב

ערן זהבי בוחן בימים האחרונים אפשרות להצטרף כבעלים משותף לבני יהודה מהליגה הלאומית, ככל הנראה לצד הבעלים הנוכחי אלירן עובד. אחת האופציות שנשקלות היא גם חזרה ללבוש את המדים הכתומים כבר העונה. כך על פי הדיווח של (ראשון) נדב צנציפר ב-ynet.

בעונה שעברה בחן זהבי רכישה של הפועל ראשון לציון, אך המהלך לא הבשיל לאחר שלא עמד בתנאים שהציב ראש העיר, בהם דרישה להון עצמי. כעת, כשהכתומים נמצאים בתחתית הטבלה בליגה הלאומית, הוא בודק כניסה לעסקת בעלות משותפת.

במקביל לבדיקת האפשרות העסקית, זהבי, שמתוכנן לשוב בקרוב לאימוני כושר כדי לבחון את הרצון שלו להמשיך בקריירה, שוקל ברצינות להצטרף לבני יהודה גם כשחקן. הקבוצה רחוקה 12 נקודות מהמקום השני שמוביל לליגת העל, בו נמצאת כעת מכבי הרצליה.

זהבי, שנמצא בימים האחרונים בחופשה בדובאי, מגלה עניין הולך וגובר בעולם הניהול ובבניית מועדון כדורגל. הוא רואה בבני יהודה הזדמנות להוביל פרויקט עם יעד ברור: החזרת המועדון לליגת העל ולשנים המוצלחות שהיו לו בעבר.

לצד זאת, הוא דחה באחרונה מספר הצעות מחו"ל. חזרה לליגת העל אינה על הפרק בשלב זה, וחזרתו לאימונים נועדה לבחון מחדש את המוטיבציה להמשיך לשחק. בין האפשרויות שעלו בעבר היו הצעות מארה"ב, דובאי וסין, אך לאחרונה נוספה אפשרות חדשה ומשמעותית להפוך לבעלים-שחקן בבני יהודה, צעד שעשוי להחזיר אותו למגרש כבר העונה.