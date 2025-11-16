יו"ר מפלגת ישר הגיב לתקיפה של ח"כ יואב בן צור בידי מתפרעים חרדים: "ביטוי חמור לאובדן המשילות ואובדן הבושה של פורעי חוק"

יו"ר מפלגת ישר גדי אינזקוט הגיב הבוקר (ראשון) לתקיפה של חבר הכנסת יואב בן צור בידי מתפרעים חרדים: "ביטוי חמור לאובדן המשילות ואובדן הבושה של פורעי חוק המקבלים רוח גבית ממנהיגים".

דבריו המלאים: "תקיפת ח״כ בן צור היא ביטוי חמור לאובדן המשילות ואובדן הבושה של פורעי חוק המקבלים רוח גבית ממנהיגים. אירוע שמחייב טיפול מיידי ומעצר של כלל הבריונים משתמטי הגיוס. תופעת ההתבדלות ממדינת ישראל מחייבת טיפול עמוק ומערכתי- בראש ובראשונה בחינוך, בגיוס ובחובות האזרחים. אסור שתימשך"

אמש חרדים תקפו את רכבו של ח"כ יואב בן צור מש"ס במחאה על חוק הגיוס שמקדמת המפלגה בהסכמות עם הליכוד. בן צור שהיה בשיעורו של הרב יצחק יוסף, נסע ברחוב אדוניהו באזור שכונת הבוכרים ומאה שערים, וסביבו התגודדו כמה עשרות של חרדים שהחלו להכות את הרכב, להיתלות עליו ובשלב מסוים גם לפוצץ את החלונות. בן צור עצמו לא נפגע וחולץ משם בשלום על ידי לוחמי מג"ב.

מתנועת ש״ס נמסר: תנועת ש"ס מגנה בתוקף את התקיפה החמורה על רכבו של ח״כ יואב בן צור שבוצעה הערב בירושלים בידי קומץ פורעים. מעשי אלימות מסוג זה הגורמים לחילול ה׳ – אינם דרכה של תורה, ואינם מייצגים שום ציבור ירא שמיים.