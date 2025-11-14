200 פעילי שמאל קיצוני ניסו להגיע לפרובוקצית מסיק באזור בו היו ארועי האלימות. המשטרה עיכבה את האוטובוסים וכעת הם חוסמים את הכביש לסירוגין וצורחים סיסמאות נגד ההתיישבות. ראש מועצת שומרון: "דורש לעצור אותם"

200 פעילי שמאל קיצוני נמצאים כעת (שישי) באזור כביש חוצה שומרון, וחוסמים את הכביש לסירוגין. זאת לאחר שהמשטרה והצבא הוציאה צווי רידוד שמונעים כניסה לביצוע פרובוקציות באיזורי מסיק ופגיעה במתיישבים ביו"ש המתגוררים על קו העימות באיזורי קצה.

למרות זאת, חלק ניכר מהפעילים פרקו מהאוטובוסים, צעדו לעבר הכביש – וכעת הם חוסמים את אחד מצירי התנועה המרכזיים בין ראש העין למערב השומרון. במקום הם צועקים סיסמאות נגד המתיישבים ונגד ההתיישבות ביהודה ושומרון. משטרה מנסים להוריד את האנרכיסטים מהכביש והם חוזרים פעם אחר פעם וחוסמים את הדרך למכוניות.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, עדכן כי הוא נמצא בקשר עם פיקוד המשטרה הבכיר. דגן אמר כי הוא מודה לפיקוד המשטרה הבכיר ולפיקוד הצבא הבכיר על העבודה החשובה בשטח, וציין כי הוא "מצפה שיזרימו לכאן כוחות, ינקטו ביד קשה ויעצרו את המפגינים שחלקם אנרכיסטים שהגיעו כדי לפגוע בשגרת החיים של עשרות אלפי תושבים בשומרון שרובם המכריע מגוייסים ומשפחות מילואים".

"החסימה של הכביש המרכזי בין ראש העין למערב השומרון והצעקות כנגד המתיישבים וההתיישבות, ההצקה למשפחות עם ילדים שנוסעות בכביש, מוכיחות שבעוד שהם מדברים על המסיק – מה שיש כאן זו פשוט שנאה למאות אלפי מתיישבים ביו"ש" הוסיף. "אני דורש מהמשטרה לנקוט ביד קשה, לעצור את האנרכיסטים ולסלק אותם מהמקום עכשיו. לא ייתכן שפעילי קיצון ישתקו ציר מרכזי ויפגעו במאות אלפי תושבים".

מהמשטרה נמסר כי "בשעות האחרונות פועלים שוטרי מחוז ש"י יחד עם כוחות מג"ב איו"ש באזור צומת חוצה שומרון, בעקבות הגעת מספר אוטובוסים ובהם מאות מוחים אשר ביקשו להיכנס לאזור המסיק בכפר בורין: אזור שבו הוטל צו שטח צבאי סגור בהתאם להערכת מצב ביטחונית עדכנית של צה״ל, שהינו הריבון בשטח. בהתאם לצווים שהוצאו על ידי צה״ל ובהנחיית מפקדי הגזרה, המשטרה יישמה את האכיפה הנדרשת, הציגה למוחים את הצווים הרלוונטיים, ביצעה בדיקות וביקשה מכלל האוטובוסים לשוב על עקבותיהם. המוחים ירדו מהאוטובוסים, חסמו לפרקי זמן קצרים את ציר חוצה שומרון ויצרו סיכון בטיחותי תוך שיבוש התנועה והפרה של הסדר הציבורי".

"כוחות המשטרה פעלו בנחישות ובהתאם לסמכויות ובכלים העומדים לרשותם, על מנת להשיב את הסדר, למנוע חיכוך ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך בפעילותם לשמירת הביטחון והסדר הציבורי. האירוע טופל ללא נפגעים ותוך הפניית כלל המוחים למרחב בטוח" הובהר. "משטרת מחוז ש"י תמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא עם צה״ל ורשויות הביטחון, בהתאם להערכות המצב, על מנת לאפשר את קיום המסיק בבטחה ולשמור על ביטחון כלל תושבי האזור".