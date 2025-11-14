חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 14.11.2025 / 09:26

המערכת החורפית המשמעותית שהחלה אמש מביאה עמה תופעות טבע מרהיבות שמעניקות לו כמה רגעים של נחת שכל כך נצרכים בימים אלה. אחרי תופעת נד המים שתועדה אתמול בצפון, הבוקר הפציעה גם הקשת הצבעונית. אנחנו הצלחנו לתפוס אותה מעל ירושלים. תיהנו

