תא"ל יפתח נורקין נכנס לתפקיד מפקד עוצבת געש, כשהוא מחליף את מורן עומר. בנאומו הראשון אמר כי "לפתחינו אתגרים רבים – להיות מוכנים בכל רגע לשינוי במצב המבצעי ולחזרה ללחימה ולהתפתחויות אפשריות בגזרות נוספות"

תת-אלוף יפתח נורקין נכנס לתפקיד מפקד עוצבת "געש" (36) במקומו של תת-אלוף מורן עומר, אשר כיהן בתפקיד במהלך השנה האחרונה ויעבור בקרוב לראש חטיבת התכנון באגף התכנון. מעמד החילופים נערך היום (חמישי) בפארק אשכול, בראשות מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן ובהשתתפות מפקדים, חיילים, משפחות ומוזמנים נוספים.

"אני נרגש לקבל כעת את הפיקוד על אוגדה 36. התרגשות שמלווה בתחושת אחריות כבדה ובתחושת שליחות" אמר נורקין. "האוגדה ויחידותיה רשמו פרק מרשים בהיסטוריה ובמורשת של צה"ל ומדינת ישראל. אני רוצה בעיקר לשלוח מכאן לכם, הלוחמים והמפקדים בסדיר ובמילואים שהובילו את המערכה הן בצפון והן בדרום את הערכתי העצומה".

נורקין המשיף ופנה למפקד היוצא: "מורן אחי היקר, תודה על ששיתפת אותי ועל האופן הכנה והמקצועי בה פעלת עם אנשיי האוגדה להעברת הפיקוד. חותמך באוגדה יהיה נצור לעד בהיסטוריה שלה, ואתה יכול לחוש היום גאווה ענקית. לפתחינו אתגרים רבים – להיות מוכנים בכל רגע לשנוי במצב המבצעי ולחזרה ללחימה, להתפתחויות אפשריות בגזרות נוספות ובעיקר, להפיק את הלקחים הנכונים מהמלחמה ולהטמיעם בבניין הכוח, באימונים ובשינוי התרבות הארגונית".

"במלחמה זו נחשף דור הגיבורים"

בנאום הפרידה שלו, עומר ציין כי "היום מגיעה לסיומה תקופת הפיקוד המשמעותית בחיי. זכיתי לפקד עליכם ולהוביל יחד איתכם את האוגדה ויחידותיה, בתקופה הייחודית של המלחמה, מרגע כניסתי לתפקיד ועד היום. המלחמה הארוכה בתולדות ישראל דרשה מאנשינו לעמוד יום יום במבחן הנחישות. למול האתגרים, למול המשימות, למול הנפגעים, למול הבית".

"במלחמה זו נחשף דור הגיבורים, דור הניצחון, לוחמים, מפקדים, מ"פים, מג"דים ומח"טים ההולכים בראש כוחותיהם, אמיצי לב וחדי מחשבה, מקצוענים נחושים וקשוחים" הוסיף. "אלה הסתערו יום יום נוכח פני אויב, חילצו תחת אש, ודבקו במשימתם חודשי לחימה רבים. גיבורי המלחמה שלנו, הם 214 חללי האוגדה, אשר חירפו נפשם עבורנו, עבור משימת הגנת הארץ, מהשבעה באוקטובר ועד היום. כל אחד עולם ומלואו, אשר השאיר מאחוריו משפחה שבורה וחיים שלמים".

בסיכום עומר פנה למחליפו ואיחל לו הצלחה בתפקיד: "נורקין ידידי, שמח מאוד כי אתה הוא זה השב לאוגדה בה גדלת לאחר תקופת פיקוד משמעותית על אוגדה 146 בצפון. מעביר אליך היום יהלום אמיתי. חבורה נפלאה ואיכותית, אוגדה מנוסת קרבות הנכונה להוביל כל אתגר.אין לי ספק כי תוביל את האוגדה לפסגות והישגים חדשים. אנשי האוגדה היקרים, מצפה מכם להמשיך להוביל. לא לשכוח שכשלנו בשבעה באוקטובר 23. לתחקר, ללמוד מהמלחמה ולהמשיך ולייצר חומת ביטחון בין היישובים לאויבנו. זו אחריותנו".