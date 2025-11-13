כוכבת הפופ הגדולה בישראל לא עוצרת וממשיכה לעבוד גם כשהיא באירוע הגדול של חייה. במהלך החתונה עמוסת האורחים השיקה נועה קירל את השיר החדש "בריידזילה", צפו בקליפ הרשמי

אחרי השואו הענק בחתונה השנייה של נועה קירל ודניאל פרץ, כוכבת הפופ משחררת הערב (חמישי) את "בריידזילה". את המילים כתבו והלחינו נועה קירל, צליל קליפי ונדב (נאבי אהרוני) שגם עיבד והפיק מוזיקלית את השיר.

אתמול הפתיעה קירל את בעלה הטרי דניאל פרץ והאורחים במופע גרנדיוזי ומושקע שכלל נאמבר היסטרי עם 35 רקדנים ו-7 נגנים בתזמורת כלי נשיפה, שהופך כעת לקליפ הרשמי של השיר החדש.

זה לא היה השיר היחידי שנועה קירל חיברה עבור החתונה. באירוע הראשון והמצומצם השבוע, אחרי החופה המרגשת שנערכה במתחם "בית על הים" ביפו, נועה קירל תפסה את המיקרופון ושרה לדניאל פרץ שיר מיוחד שכתבה במיוחד עבורו.

"רואה לו בעיניים איך הוא באמת מאוהב, כולם מסתכלים עלי תמיד – אבל רק הוא רואה את הלב שלי. כל מה שאני רוצה זה רק שיהיה מאושר. זוכרת כל מטוס וכל דקה, שונאת את זה שאני שוב פעם רחוקה. ורק אצלו אני רוצה למצוא מקום, שיכנס לי עוד פעם בחלום – בא לי לעוף."

השיר, שנכתב בלילות כשהוא ישן לצידה, חושף צד רך וחשוף במיוחד של אחת הכוכבות הגדולות בישראל. בין שורות האהבה והגעגוע אפשר לשמוע את הכנות שבקשר שלהם – זוג שחי על קו תל אביב-מינכן, בין בימת הענק של נועה למגרשי הכדורגל של דניאל.