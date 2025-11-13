חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
אריאנה גרנדה בהלם: מעריץ מתנפל על הכוכבת בבכורת "מרשעת 2" אירוע בטחוני בגוש עציון יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על הראפר סאבלימינל הרצוג נגד סגירת גל"צ: "ניתן לתקן, אבל לא למחוק כלי דמוקרטי" חברי מפלגת השלטון האירופית: "תומכים בכם, ניפגש בשומרון" התראה רשמית ראשונה לקראת הימים הקרובים: "סכנת חיים" תפנית דרמטית בפרשת שדה תימן סגירת גל"צ: גם אם היועמ"שית תתנגד - כ"ץ נתמך בייעוץ משפטי משרד החוץ החליט: אלו השגרירים החדשים של ישראל בעולם לקראת הגשמים: זאת העלייה הצפויה בתעריף המים רופאה שמבצעת זריקות בוטוקס חשודה בהעלמת מיליוני שקלים בעקבות זיהוי שווא: אזעקות צבע אדום נשמעו בשדרות ועוטף עזה לקראת הסערה: תופעת טבע נדירה תועדה בצפון פרס יוקרתי למערכת הלייזר החדשה יפן נעלמת: האוכלוסייה איבדה קרוב למיליון בני אדם ראש הממשלה נתניהו על בקשת החנינה: "לא אומר שאני אודה באשמה" סיכול נדיר בנתב"ג: 186 בעלי חיים אקזוטיים הוברחו בתוך מזוודה אילה חסון רומזת: מה יש בחומרי החקירה שטרם נבדקו? מרגש: תלמידי הישיבה שנפצעו הקדישו ספר תורה למפקדיהם שנפלו היועמ"שית לבג"ץ: שופט עליון בדימוס יחקור את הפצ"רית אריאנה גרנדה בהלם: מעריץ מתנפל על הכוכבת בבכורת "מרשעת 2" אירוע בטחוני בגוש עציון יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על הראפר סאבלימינל הרצוג נגד סגירת גל"צ: "ניתן לתקן, אבל לא למחוק כלי דמוקרטי" חברי מפלגת השלטון האירופית: "תומכים בכם, ניפגש בשומרון" התראה רשמית ראשונה לקראת הימים הקרובים: "סכנת חיים" תפנית דרמטית בפרשת שדה תימן סגירת גל"צ: גם אם היועמ"שית תתנגד - כ"ץ נתמך בייעוץ משפטי משרד החוץ החליט: אלו השגרירים החדשים של ישראל בעולם לקראת הגשמים: זאת העלייה הצפויה בתעריף המים רופאה שמבצעת זריקות בוטוקס חשודה בהעלמת מיליוני שקלים בעקבות זיהוי שווא: אזעקות צבע אדום נשמעו בשדרות ועוטף עזה לקראת הסערה: תופעת טבע נדירה תועדה בצפון פרס יוקרתי למערכת הלייזר החדשה יפן נעלמת: האוכלוסייה איבדה קרוב למיליון בני אדם ראש הממשלה נתניהו על בקשת החנינה: "לא אומר שאני אודה באשמה" סיכול נדיר בנתב"ג: 186 בעלי חיים אקזוטיים הוברחו בתוך מזוודה אילה חסון רומזת: מה יש בחומרי החקירה שטרם נבדקו? מרגש: תלמידי הישיבה שנפצעו הקדישו ספר תורה למפקדיהם שנפלו היועמ"שית לבג"ץ: שופט עליון בדימוס יחקור את הפצ"רית

אריאנה גרנדה בהלם: מעריץ מתנפל על הכוכבת בבכורת "מרשעת 2"

אריאנה גרנדה בהלם: מעריץ מתנפל על הכוכבת בבכורת "מרשעת 2"
(צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיימנט)
חדשות סרוגים אפרת קרסנר

אפרת קרסנר | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 13.11.2025 / 17:14

Facebook Twitter WhatsApp

באירוע הענק שאליו הגיעו כוכבי הסרט, גם נכחו המונים של מעריצים. האבטחה הצליחה לפספס מעריץ אחד, שחדר את הגדרות והתנפל על אריאנה גרנדה, הכוכבת הראשית בסרט

"מרשעת חלק 2" כבר מעורר כותרות: הסרט המדובר שצפוי לצאת בקרוב גם באקרנים בישראל, זימן את כוכביו לבכורה בינלאומית בסינגפור.

באירוע הענק שאליו הגיעו כוכבי הסרט, גם נכחו המונים של מעריצים. האבטחה הצליחה לפספס מעריץ אחד, שחדר את הגדרות והתנפל על אריאנה גרנדה, הכוכבת הראשית בסרט.

הוא קפץ עליה, אך נתקל בהתנגדותה של הכוכבת הנוספת – סינתיה אריבו, שתפסה אותו וחצצה בינו לבין גרנדה. במזל האירוע הסתיים רק כך, וללא פגיעה של הכוכבת.

@dianadaytona

I’m so mad this is so scary… and he even tried another time before he was finally kicked out #wicked #wickedforgood #wickedpremiere #arianagrande

♬ original sound – Diana Daytona 🎙️🤍

 

הסנסציה התרבותית הקולנועית העולמית של השנה שעברה, שהפכה לעיבוד הקולנועי המצליח ביותר בברודווי בכל הזמנים, מגיעה כעת לסיומה האפי, המחשמל והרגשי בסרט Wicked: For Good (מרשעת: חלק 2).

בחלק ה-2 של הסרט, אלפאבה (סינתיה אריבו), שכעת נחשבת למכשפה הרעה מהמערב, חיה בגלות וחבויה ביער אוזיאן. היא ממשיכה במאבקה לחופש החיות המושתקות של אוז ומנסה נואשות לחשוף את האמת שהיא יודעת על הקוסם (ג'ף גולדבלום).

בינתיים, גלינדה (אריאנה גרנדה) הפכה לסמל הזוהר של הטוב עבור כל אוז. היא חיה בארמון בעיר האזמרגד ונהנית מיתרונות התהילה והפופולריות. תחת הדרכתה של מאדאם מוריבל (זוכת האוסקר מישל יאו), גלינדה נשלחת לשמש כנחמה תוססת לאוז ומבטיחה להמונים שהכל בסדר תחת משטרו של הקוסם.

ככל שגלינדה מתרחבת ומתכוננת להינשא לנסיך פיירו (זוכה פרס אוליבייה ומועמד לאמי ול-SAG, ג'ונתן ביילי) בחתונה אוזיאנית מרהיבה, היא רדופה על ידי פרידתה מאלפאבה. היא מנסה לתווך פיוס בין אלפאבה לקוסם, אך מאמצים אלה ייכשלו וירחיקו את אלפאבה וגלינדה רק יותר.

כאשר אספסוף זועם מתקומם נגד המכשפה הרעה, גלינדה ואלפאבה יצטרכו להתאחד בפעם האחרונה. עם חברותם הייחודית כעת כנקודת משען של עתידם, הן יצטרכו לראות זו את זו באמת, בכנות ובאמפתיה – אם הן רוצות לשנות את עצמן, ואת כל עוץ, לטובה.

אריאנה גרנדה
מרשעת
מרשעת 2

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים