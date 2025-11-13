אריאנה גרנדה בהלם: מעריץ מתנפל על הכוכבת בבכורת "מרשעת 2"

באירוע הענק שאליו הגיעו כוכבי הסרט, גם נכחו המונים של מעריצים. האבטחה הצליחה לפספס מעריץ אחד, שחדר את הגדרות והתנפל על אריאנה גרנדה, הכוכבת הראשית בסרט

"מרשעת חלק 2" כבר מעורר כותרות: הסרט המדובר שצפוי לצאת בקרוב גם באקרנים בישראל, זימן את כוכביו לבכורה בינלאומית בסינגפור.

באירוע הענק שאליו הגיעו כוכבי הסרט, גם נכחו המונים של מעריצים. האבטחה הצליחה לפספס מעריץ אחד, שחדר את הגדרות והתנפל על אריאנה גרנדה, הכוכבת הראשית בסרט.

הוא קפץ עליה, אך נתקל בהתנגדותה של הכוכבת הנוספת – סינתיה אריבו, שתפסה אותו וחצצה בינו לבין גרנדה. במזל האירוע הסתיים רק כך, וללא פגיעה של הכוכבת.

הסנסציה התרבותית הקולנועית העולמית של השנה שעברה, שהפכה לעיבוד הקולנועי המצליח ביותר בברודווי בכל הזמנים, מגיעה כעת לסיומה האפי, המחשמל והרגשי בסרט Wicked: For Good (מרשעת: חלק 2).

בחלק ה-2 של הסרט, אלפאבה (סינתיה אריבו), שכעת נחשבת למכשפה הרעה מהמערב, חיה בגלות וחבויה ביער אוזיאן. היא ממשיכה במאבקה לחופש החיות המושתקות של אוז ומנסה נואשות לחשוף את האמת שהיא יודעת על הקוסם (ג'ף גולדבלום).