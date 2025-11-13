אחרי שנשיא ארצות הברית שיגר איגרת ובה בקשת חנינה עבור ראש הממשלה נתניהו, הוא מתייחס לכך בעצמו ישירות בראיון שהעניק לאשת התקשורת האוסטרלית: "אף אחד לא אומר שאני אודה באשמה"

הנשיא טראמפ שיגר אתמול (רביעי) בקשת חנינה לנשיא הרצוג, ואחרי שראש הממשלה נתניהו התייחס לכך בעקיפין ברשת X (טוויטר לשעבר) הוא כעת מדבר ישירות על הנושא.

בראיון שהעניק לעיתונאית הפרו ישראלית האוסטרלית ארין מולן היום (חמישי) הוא עונה כי ישקול את הבקשה: "אני אחשוב על חנינה אם יציעו לי אותה. אני מודה מאוד לטראמפ על כך הוא כל כך צודק". לאחר מכן השיבה לו מולן כי אם יקח את החנינה, זה אומר שהוא אינו חף מפשע.

על כך ענה לה ראש הממשלה: "זה לא יקרה. אף אחד לא אומר שאני אודה באשמה וזה לא מה שיקרה".

נזכיר כי באיגרת ששלח הנשיא האמריקני לנשיא הרצוג, הוא כתב: ""כשמדינת ישראל הגדולה והעם היהודי המופלא מתקדמים אחרי התקופות הקשות של 3 השנים האחרונות, אני קורא לך להעניק חנינה מלאה לבנימין נתניהו, שהיה ראש ממשלה חזק ומכריע במלחמה, וכעת מוביל את ישראל לעידן של שלום – שכולל גם את המשך העבודה שלי עם מנהיגים מרכזיים במזרח התיכון, כדי להוסיף מדינות נוספות להסכמי אברהם".