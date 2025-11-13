חברת החדשות מגנה בתוקף את האיומים נגד גיא פלג: "האלימות חצתה קו אדום והיא נורת אזהרה אדומה ומדאיגה"

שלט גדול שנתלה בבני ברק ובו נכתב "גיא פלג לכלא" עורר סערה ברשת, וכעת מגיעה גם התגובה של חדשות 12, המעסיק של העיתונאי המפורסם.

בהודעה שמפרסמת היום (חמישי) חברת החדשות היא מביעה בו תמיכה: "חדשות 12 מגנה בתוקף ומביעה שאט נפש מהאלימות ומהאיומים שסופג כתב המשפט גיא פלג בשבועות האחרונים תוך עליית מדרגה חמורה בימים האחרונים".

בהודעה של חדשות 12 נאמר כי "האלימות כלפי פלג, מבכירי העיתונאים בישראל, חצתה קו אדום והיא נורת אזהרה אדומה ומדאיגה".

בנוסף לתליית השלט, על פי ההודעה של חדשות 12, תקפו אמש (רביעי) מספר צעירים את גיא פלג ואיימו עליו כאשר היה במכוניתו. "הבוקר נתלה בבני ברק שלט חוצות מסית הקורא להשליך לכלא עיתונאי במדינה דמוקרטית", הוסיפה חברת החדשות.

בהודעה ציינו כי "חברת החדשות גאה בגיא פלג, עיתונאי שהאמת היא נר לרגליו ובעשייתו חשף מחדלים ושחיתויות וכל עשייתו היא למען הציבור. האלימות לא תרפה את ידי פלג ואת ידי עיתונאי חדשות 12 מלהמשיך בעבודתם ללא מורא וללא משוא פנים בשליחותם למען הציבור".