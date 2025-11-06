הכתב המשפטי שמצליח לעורר סערה כמעט בכל פרסום, האיש שמחזיק בסקופים הגדולים ובלא מעט אויבים. לכבוד יום הולדתו ה־56, זה הזמן להכיר קצת יותר את גיא פלג – מאחורי המצלמות, המשפטים והכותרות

לכבוד יום הולדתו ה-56 של גיא פלג, אחד העיתונאים הבולטים והשנויים במחלוקת בישראל, האיש שהתחיל מהמגרש בסמי עופר ולא מפחד להתעמת עם פוליטיקאים או צופים – ריכזנו 10 דברים מפתיעים שלא ידעתם עליו.

הכול התחיל מהמגרש הירוק

לפני שהפך לכתב המשפט הכי מזוהה בישראל, גיא פלג היה בכלל דובר מכבי חיפה. שם גם למד איך לנהל משברים תקשורתיים בזמן אמת.

החליף את אילה חסון

כשהיה רק בתחילת דרכו, פלג החליף את אילה חסון ככתב המשטרה של הערוץ הראשון. זה היה רגע מכריע – ממנו החל לבנות את שמו בעולם הפלילים.

ראיונות עם עולם הפשע

פלג הצליח לראיין את שוני גבריאלי, פרנסואה אבוטבול ודמויות נוספות מהעולם התחתון, כשלא מעט מהם לא הסכימו לדבר עם אף כתב אחר.

הראיון האחרון של דודו טופז

ימים לפני שנעצר, דודו טופז העניק לפלג ראיון בלעדי. זו הייתה הפעם האחרונה שהופיע בפני מצלמה באופן חופשי.

כמעט ערק לערוץ 10

בשנת 2006 ניהל מגעים מתקדמים לעבור לערוץ 10, אך הרגע האחרון החליט לוותר – מהלך שהתברר בדיעבד כהימור מוצלח.

כשחטף איומים הצמידו לו מאבטח

אחרי סדרת פרסומים על חקירות נתניהו, נאלצה חברת החדשות להצמיד לו מאבטח מחשש לביטחונו האישי.

תביעות לשון הרע – לשני הכיוונים

פלג תבע וזכה בכמה תיקים נגד גולשים ואישי ציבור, אך גם מצא את עצמו בצד השני כשח״כ שמחה רוטמן ולוחמי “כוח 100” הגישו נגדו תביעות.

כישלון אחד שזכור לו

בשנת 2016 חויב לשלם פיצוי לעורכת דין שכינה “שקרנית” במסרון. בית המשפט קבע כי דבריו פגעו בה ללא בסיס עובדתי.

זכה בשני פרסי יוקרה

ב־2019 קיבל את אות אביר איכות השלטון, וב־2023 זכה בפרס סוקולוב לעיתונות – ההוקרה הגבוהה ביותר בתחום.

בבית מדברים על עיצוב

פלג נשוי לאדריכלית קרין הורוביץ, השניים גרים בהרצליה עם ארבעת ילדיהם. לדבריו, “כשאני חוזר הביתה מדבר על פרשיות פליליות – היא מדברת על פרויקטים בעיצוב פנים”.