הותר היום (חמישי) לפרסום כי המחבלים אשר חוסלו אתמול במרחב רפיח היו חלק מחוליית המחבלים אשר מסתתרת במנהרות במרחב והגיעו למסקנה שהם לא יכולים להישאר שם עוד יצאו מן הפיר וחוסלו בידי כוח גולני שפועל במרחב.

כזכור אמש אחר שדובר צה"ל הודיעו שהכוחות ירו לעבר ארבעה מחבלים ברפיח. צה"ל אישרכי חוליית מחבלים חמושה חוסלה מהאוויר ומהקרקע.

דובר צה"ל: "לפני זמן קצר כוחות חטיבת גולני הפועלים במרחב רפיח להשמדת תוואים תת קרקעיים, זיהו ארבעה מחבלים חמושים. לאחר מספר דקות ובסגירת מעגל מהירה, הכוחות בשטח בשיתוף עם חיל האוויר חיסלו שלושה מהמחבלים החמושים, אין נפגעים לכוחותינו.כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".