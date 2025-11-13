תא"ל חאלד אל־חלאבי, בכיר במנגנון הביטחון הסורי לשעבר, הועמד לדין באוסטריה בגין עינויים שבוצעו ברקה בשנים 2011–2013. לפי טענות חוקרים, אל־חלאבי קיבל סיוע מגורמים מערביים משום ששימש כסוכן מוסד, וסוכני מודיעין סייעו להבריחו לאוסטריה

תא"ל חאלד אל-חלאבי, הבכיר ביותר מבין אנשי משטר אסד שנחקרו באירופה בחשד לפשעי מלחמה, הועמד לדין באוסטריה בגין עינויים שבוצעו בין 2011 ל־2013 בעיר רקה. לפי טענות חוקרים וגופי תביעה באירופה, אל־חלאבי קיבל סיוע ממערב בין היתר משום ששימש כסוכן עבור המוסד הישראלי. הוא נעצר לאחר שחוקרים זיהו תצלום שפרסם על גשר בבודפשט.

לפי מסמכים ועדויות שהוצגו לתביעה האוסטרית, אל־חלאבי נטען כי גויס כסוכן מודיעיני עבור המוסד בזמן שכיהן כראש סניף ביטחון המדינה 335 ברקה. לאחר שנמלט מסוריה והגיע לפריז, נעלם ב-2015. לפי התביעה, סוכני מוסד וקציני מודיעין אוסטרים סייעו להעביר אותו לציר אירופי שהתגלגל עד וינה, שם שוכן בדירה שמומנה על ידי גורמי מודיעין ישראליים לפי הפרקליטות.

בשנת 2023 הועמדו לדין חמישה גורמים אוסטרים בחשד שסייעו לו במסגרת תיאום עם המוסד. ארבעה זוכו, אך המשפט חשף לראשונה את היקף מבצע ההסתרה.

"עינו אותנו במשרד של חלאבי"

21 קורבנות זוהו בכתב האישום. הם תיארו מכות קשות, התחשמלויות וחקירות אלימות. חלקם טענו אף כי עונו ממש במשרדו של אל־חלאבי עצמו. ד"ר עבדה אלחמדה סיפר כי הוכה במשך לילה שלם. אסיאד אלמוסא, עורך דין שנחקר פעמיים, גילה בעת שהגיע כפליט לאוסטריה את מי שלטענתו עינה אותו – חי חופשי במחנה פליטים.

נפילתו של בשאר אל־אסד בשנה שעברה הגבירה את התקווה להביא את אנשי מנגנון הביטחון לדין, אך פרשת אל־חלאבי מדגישה את מורכבות התהליך. בשל וטו רוסי, לא קם בית דין בינלאומי, ולכן מדינות אירופה נדרשו לנהל את ההליכים בעצמן.

לצד העדויות, הסיוע המערבי שאל־חלאבי קיבל במנוסתו לפי הטענות הפך לאחד ההיבטים המטלטלים מבחינת הקורבנות. "העובדה שמודיעין מערבי עזר להסתיר את מי שעינה אותנו היא הכאב הכי גדול", אמר אלמוסא. ההליך המשפטי בעודו בראשיתו, וצפוי להימשך עוד חודשים ארוכים.