בבבית חולים הדסה הר הצופים התבצע ניתוח עולמי ראשון לשיקום סחוס בעזרת שתלי אלמוגים – טכנולוגיה ישראלית שמחזירה תקווה לחולי ברכיים. הסיפור המלא

במרכז הרפואי הדסה הר הצופים בוצע ניתוח פורץ דרך: שיקום נרחב של סחוס מפרק הברך באמצעות חמישה שתלי אלמוגים – הכמות המקסימלית שהושתלה אי-פעם בפרוצדורה אחת. הניתוח, שהיה הראשון מסוגו בעולם, בוצע בהצלחה על ד' (44) מנהריה, שסבלה שנים מכאבים עזים ומוגבלות תפקודית בעקבות פגיעה טראומטית מורכבת.

"עברתי הרבה ניתוחים שלא הצליחו לשפר את מצבי. במשך שנים אני סובלת מכאבים לא מרפים שפגעו בתפקוד היום-יומי שלי", שיתפה ד', אם לילדים קטנים. הפגיעה בברכה הימנית, שכללה נזק נרחב לסחוס ולעצם, הותירה אותה בתפקוד לקוי ובסבל רב.

את הניתוח הוביל ד"ר עדי פרידמן, מנהל המרכז לכירורגיה ארתרוסקופית וטיפול בפציעות ספורט במחלקה האורתופדית בהדסה. "ד' הגיעה אליי עם פגיעה מאוד נרחבת וקשה בברך", תיאר ד"ר פרידמן. "מדובר באישה צעירה עם ילדים קטנים, שמצבה הרפואי הביא אותה לסבל רב. למרות המורכבות, הוחלט לבצע את הניתוח הראשוני".

טכנולוגיה ישראלית פורצת דרך

הניתוח התבסס על שתל ייחודי שפותח על ידי חברת קרטיהיל הישראלית, העשוי מאלמוגים טבעיים. השתל, שקיבל אישור FDA לאחר ניסוי בינלאומי מוצלח בהדסה, מאפשר צמיחה מחדש של סחוס טבעי – זהה לסחוס המקורי שנולדים איתו.

"האלמוג המושתל עובר מניפולציה שמושכת אליו תאי סחוס ומפצה על האזור הפגוע", הסביר ד"ר פרידמן. "הטכניקה מצמיחה סחוס נורמלי, עמיד בלחצים וארוך חיים".

במהלך הניתוח, ששילב מספר טכניקות מתקדמות שפותחו על ידי קרטיהיל, הושתלו חמישה שתלים – כמות חסרת תקדים. "הפגיעה הנרחבת, שילוב הטכניקות ומספר המשתלים הפכו את הניתוח לראשוני מסוגו בעולם", אמר ד"ר פרידמן.

"כבר מרגישה שיפור משמעותי"

כבר בשלבי השיקום המוקדמים דיווחה ד' על שיפור דרמטי: "התרגשתי לדעת שאני עוברת ניתוח ראשוני מסוגו. אני עדיין בשיקום, אבל כבר מרגישה שיפור משמעותי במצבי הבריאותי".

ד"ר פרידמן הדגיש את מובילותה של הדסה בתחום: "לאור נפח העבודה הגדול והמומחיות של המחלקה לטיפול במקרים מורכבים ולא שגרתיים, מקרים כמו של ד' מופנים אלינו מכל רחבי הארץ. הדסה עומדת בפסגת הטיפול הרפואי החדשני המקובל בעולם".

הניתוח מהווה אבן דרך בטיפול בפגיעות סחוסיות, במיוחד בפציעות ספורט ובנזקים טראומטיים, ומציע תקווה חדשה למטופלים עם פגיעות מורכבות שלא ניתן היה לטפל בהן בעבר.