בפעם החמישית: פסטיבל "לב ישראלי" באשדוד 2025 מציג אמנים עם וללא צרכים מיוחדים במופעים, הרצאות ופעילויות מרגשות לכל המשפחה

פסטיבל "לב ישראלי" חוזר בפעם החמישית לאשדוד, והפעם עם שלושה ימים מלאי השראה, מוזיקה, תיאטרון, קולנוע ומפגשים מרגשים. האירוע, שמתקיים במוקדי התרבות של העיר, מאגד אמנים ויוצרים עם וללא צרכים מיוחדים על במה אחת משותפת. כל האירועים מונגשים במלואם, וחלקם אף מתורגמים לשפת הסימנים, כדי לאפשר לכולם לקחת חלק בחגיגה.

טקס הפתיחה החגיגי ו"פרס לב הזהב"

הפסטיבל ייפתח בטקס חגיגי המוקדש לאנשים ולגופים שפועלים לשילוב מלא של אנשים עם וללא צרכים מיוחדים בקהילה. במהלך הטקס יוענק לראשונה "פרס לב הזהב" – אות כבוד לארגון שתרומתו בולטת ומשמעותית בחברה. הטקס יכלול מופעים מרגשים, בהם מופע משפחתי של נטע ברזילי עם אחיה רון וזוהר, אורי סבן שרגש מדינה שלמה במסעו האישי, ותלמידי מכללת דיאז המקומית, שמקדמת צעירים עם צרכים מיוחדים בתחומי אמנויות הבמה.

ליין-אפ עשיר של מופעים מוזיקליים והרצאות

במהלך שלושת הימים של פסטיבל "לב ישראלי", יתקיימו מופעים מגוונים בכל רחבי העיר. נטע ברזילי תופיע במופע מרגש עם אחיה, ארקדי דוכין יקיים מופע ייחודי עם נפגעי פוסט-טראומה בעקבות מלחמות ישראל, ודורי בן זאב יגיש מופע מחווה נוסטלגי עם חברים.

בין האירועים הבולטים גם פרויקט "אדמה", שבו אמנים כמו יגל אושרי, איציק שמלי, ההרכב "גדולים במדים" – להקה של חיילים עם צרכים מיוחדים המשרתים בצה"ל, ואנסמבל "כלים שלובים" של אלי לוזון עם מוזיקאים מוכשרים על הרצף האוטיסטי.

סטנד-אפ, סדנאות והפקות מקור

עוד בתוכנית: הרצאה עוצמתית של זיו שילון על כוח הרצון, ובערב הסטנד-אפ יארח בן בן ברוך את בת אל ברונשטיין (פאפורה), שממביאה הומור אמיץ על חיים כנמוכת קומה, ואת דדי גל, שמשתמש בכיסא הגלגלים כבמה לאירוניה ולנונסנס שכולם יכולים להזדהות איתו. הפסטיבל כולל גם את ההפקה המוזיקלית "כראמל 2 ותעלומת הילד ויש", סדנאות להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, הקרנות סרטים, שיח יוצרים ועוד.

המסר מאחורי הפסטיבל והגופים התומכים

הכל מתקיים מתוך אמונה שתרבות ואמנות הן גשר לחיבור בין אנשים ופלטפורמה לשוויון הזדמנויות. האירוע מתאפשר ביוזמת החברה העירונית לתרבות ופנאי אשדוד, בהובלת מרחב יצירה אשדוד, ובשיתוף מנהל השירותים החברתיים, מחלקת הרווחה ומחלקת החינוך המיוחד בעירייה. הפסטיבל זוכה לתמיכת משרד התרבות והספורט ואדמה אגן.