המראיין שאל: "אם היית קורא להם מחבלים התופעה הייתה נגמרת?", יוסי דגן ענה: "אתם מסיתים נגד ההתיישבות, התושבים שלי נהרגים כדי שאתם תשדרו מת"א"

ראש מועצת שומרון עלה אמש (חמישי) לריאיון בכאן 11 וברשת ב שהפך לעימות סוער עם המראיינים רן בנימיני ומזל מועלם: יוסי דגן הטיח: "אתם מסיתים נגד ההתיישבות. כולם יודעים שמדובר בכמה עשרות שכולם נגדם. התושבים שלי נהרגים כדי שאתם תשדרו מתל אביב"

בתחילת הראיון כינו המראיינים את יהודה ושומרון: "החצר האחורית של מדינת ישראל" דגן תקף את המראיינים על האמירה על יו"ש ואמר: "יהודה ושומרון – לא רק שהיא לא החצר האחורית של מדינת ישראל, אני גאה לשרת את תושבי השומרון – האוכלוסייה הכי תורמת במדינת ישראל.

עוד באותו נושא נסיך בלגיה ליוסי דגן: "תומך באנשי יהודה ושומרון" | צפו 11:44 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

דגן אמר: "אני לא מסכים להגדרה 'נער גבעות שרף בית'. זו בורות. אין קשר בין נער או צעיר שקם בחמש בבוקר לרעות צאן בחווה כדי לשמור על אדמות הלאום לבין האנשים האלימים ששורפים בתים. אלה כמה עשרות עבריינים, חלקם נוער נפלט, שצריך טיפול. ראש השב"כ הקודם אמר לי את זה בפורום גדול – מדובר בבין 20 ל-40, שרובם בכלל לא מיו"ש. אם בחדרה יש כמה עבריינים שדוקרים בברים לא הייתם תוקפים את ראש העיר או את תושבי חדרה. הייתם מצפים לתשובות מהמשטרה, אל תהיו שותפים להסתה"

יוסי דגן: "לי יש מזל"טים? לי יש סמכות אכיפה בכלל?"

המראיינים אמרו לדגן: "מדוע אתם לא קורא להם מחבלים?" והוסיפו ציטוט של גורם בכיר: "נער גבעות ששורף בית על יושביו הוא מחבל יהודי". דגן ענה: "נער יהודי ששורף בית הוא עברייו מסוכן". רן בנימיני קטע אותו ואמר: "אם היית קורא להם מחבלים התופעה הייתה נגמרת?".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: רשת ב

"דגן תקף בחריפות: "אין ארגון טרור כזה ואין סביבה תומכת בדבר הזה, כולם נגד הדבר הזה. ומי זה 'אתם'?? התושבים שלי נהרגים בכבישים כדי שאתם תשדרו מתל אביב ואתם תוקפים אותי?! סליחה! יש כמה עבריינים שצריך לטפל בהם. בנימיני המשיך לרמוז שלהתיישבות ביו"ש ולהנהגה יש חלק בתופעה ואמר: "למה אתה לא קורא לו מחבל?".

בנימיני המשיך לנסות לטעון שהנהגת ההתיישבות מגבה את העבריינים על אף האמירות הברורות שלהם ואמר: " אם היית קורא לו מחבל התופעה הייתה נגמרת?" דגן ענה לו: "זה בדיוק מה שאמרתי! שאתם מסיתים נגד ההתיישבות! לי יש מזל"טים? לי יש סמכות אכיפה בכלל?".

"הכללה מסוכנת כלפי ציבור של יותר מחצי מיליון אזרחים"

"אני ראש מועצה אני בונה גני ילדים ואתם באים אליי אני קובע תושבים שלי יותר מכל ראש רשות אחר במדינת ישראל, איזו בושה זאת! אתם?? מה זה אתם? אנחנו שורפים בתים? סליחה אנחנו הולכים לצבא! אנחנו מתגייסים!"קרא דגן בכעס "אנחנו שומרים עליכם. יש כ – 20 עד 30 עבריינים, תעמדו איתי ביחד! תדרשו מהמשטרה לעצור אותם!".

"דגן הדגיש כי על מערכת אכיפת החוק לטפל בתופעה בחומרה: "יש כאן תופעה חמורה, הטיפול בה – זו החובה של רשויות החוק.

השיח התקשורתי יוצר הכללה מסוכנת כלפי ציבור של יותר מחצי מיליון אזרחים תושבי יהודה ושומרון – הכי נאמנים לחוק, הכי מתנדבים והכי תורמים למדינה"

"ראש השב"כ הקודם, רונן בר, אמר בפורום קבינט המלחמה שזה בין 20 ל־40 אנשים – ורבים מהם בכלל לא מהשומרון". הוא קרא למראיינים, שקטעו אותו מספר פעמים "לכבד אותי ואת התושבים שלי ולא לשתף פעולה עם ניסיונות פוליטיים להסית נגד הציבור שלנו".